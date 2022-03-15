https://ria.ru/20220315/tovary-1778300733.html

Россия предложит ЕАЭС повысить лимит беспошлинного ввоза товаров

Россия предложит ЕАЭС повысить лимит беспошлинного ввоза товаров - РИА Новости, 15.03.2022

Россия предложит ЕАЭС повысить лимит беспошлинного ввоза товаров

Россия предложит партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) ряд инициатив в сфере импорта, в частности повысить максимальный лимит беспошлинного... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:01

2022-03-15T17:01

2022-03-15T17:41

экономика

россия

евразийский экономический союз

в мире

михаил мишустин

пошлины

импорт

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия предложит партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) ряд инициатив в сфере импорта, в частности повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин, обнулить пошлины для критически важных ввозимых товаров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций во вторник он отметил, что правительством России подготовлен проект плана по мерам реагирования на санкции Запада и в числе инициатив крупный блок посвящен импорту."Предлагаем партнерам по ЕврАзЭС: повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин, при таможенном оформлении в пунктах пропуска установить приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов питания и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запчастей", - сказал Мишустин."Сформировать перечень критически важных ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин", - добавил он.С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок был снижен до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html

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Мишустин о том, как планируется сохранить доступ россиян к импортным товарам Правительство России, чтобы сохранить максимально возможный доступ к необходимым товарам, предлагает: повысить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли; установить приоритет товаров народного потребления, в первую очередь продуктов питания и лекарств, при таможенном оформлении; сформировать перечень критически важного импорта, обнулить для него ввозные пошлины. 2022-03-15T17:01 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, евразийский экономический союз, в мире, михаил мишустин, пошлины, импорт