https://ria.ru/20220315/zasedanie-1778273313.html
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций - РИА Новости, 15.03.2022
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание президиума Правительственной комиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:52
2022-03-15T16:52
2022-03-15T16:58
санкции в отношении россии
михаил мишустин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание президиума Правительственной комиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Заседание Правительственной комиссии по оздоровлению экономики России в условиях санкций
LIVE: Заседание Правительственной комиссии по оздоровлению экономики России в условиях санкций
2022-03-15T16:52
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PT12M18S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, михаил мишустин, видео
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание президиума Правительственной комиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций.
2022-03-15T16:52
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PT12M18S
16:52 15.03.2022 (обновлено: 16:58 15.03.2022)
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание президиума Правительственной комиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций.