Рейтинг@Mail.ru
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/zasedanie-1778273313.html
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций - РИА Новости, 15.03.2022
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание президиума Правительственной комиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:52
2022-03-15T16:58
санкции в отношении россии
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778291558_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_4d4fe4c8cbf16b8cb605b24a0c12ef52.jpg
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание президиума Правительственной комиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Заседание Правительственной комиссии по оздоровлению экономики России в условиях санкций
LIVE: Заседание Правительственной комиссии по оздоровлению экономики России в условиях санкций
2022-03-15T16:52
true
PT12M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778291558_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_85f26d08d1371c2a133e62ca6d3bf124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, михаил мишустин, видео
Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание президиума Правительственной комиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций.
2022-03-15T16:52
true
PT12M18S
16:52 15.03.2022 (обновлено: 16:58 15.03.2022)
 

Заседание правкомиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций

Читать ria.ru в
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание президиума Правительственной комиссии по оздоровлению экономики в условиях санкций.
 
Санкции в отношении РоссииМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала