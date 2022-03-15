https://ria.ru/20220315/tomskaya-1778282525.html

Томская область

Томская область - РИА Новости, 15.03.2022

Томская область

Томская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:01

2022-03-15T16:01

2022-03-15T16:51

справки

томская область

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Томская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа.Образована 13 августа 1944 года. Расположена в азиатской части России, на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Площадь территории – 314,4 тысячи квадратных километров (1,8% территории Российской Федерации). Протяженность области с севера на юг составляет около 600 километров, с запада на восток – 780 километров.На юге граничит с Кемеровской и Новосибирской областями, на юго-западе – с Омской областью, на западе, северо-западе и севере – с Ханты-Мансийским автономным округом, на северо-востоке и востоке – с Красноярским краем. Численность населения на 1 января 2021 года – 1,07 миллиона человек.На территории Томской области проживают более 80 национальностей, в том числе малочисленные народы – чулымцы и кеты, насчитывающие менее 100 человек.В состав Томской области входят четыре городских округа (Томск, Стрежевой, Кедровый, закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Северск), 16 муниципальных образований (районов), включающих в себя три городских и 115 сельских поселений, 571 сельский населенный пункт.Административный центр – город Томск.Губернатор Томской области является высшим должностным лицом области, в соответствии с Уставом (Основным законом) Томской области возглавляет администрацию области на принципах единоначалия и несет ответственность за осуществление ее полномочий.С 2012 года этот пост занимает Сергей Жвачкин.Томская область входит в Западно-Сибирский экономический район, является индустриально-ресурсным регионом РФ.По объему ВРП на душу населения регион входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа. В структуре ВРП Томской области наибольший удельный вес имеет сектор добычи полезных ископаемых (углеводородное сырье). Затем следуют обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство, строительство. Основные отрасли промышленности: нефте- и газодобыча, химическая и нефтехимическая промышленность, нефтепереработка, машиностроение, приборостроение, атомная промышленность, лесопромышленный комплекс, пищевая промышленность, электроэнергетика, фармацевтика и металлургия.Среди предприятий отрасли: ООО "Александровский нефтеперерабатывающий завод" (производство бензина газового стабильного, дизельного топлива и мазута); ООО "Стрежевской нефтеперерабатывающий завод" (производство бензинов автомобильных, производство топлива печного бытового); ООО "Томскнефтепереработка" (производство бензина газового стабильного, топочного мазута, газойля легкого); ООО "Томскнефтехим" (производство полиэтилена, полипропилена); ООО "Сибирская метанольная химическая компания" (производство метанола, формалина, карбамидоформальдегидного концентрата); ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" (производство лекарственных средств, в том числе противовирусных и иммуностимулирующих препаратов); ООО "Новохим" (производство глиоксаля и продуктов на его основе); ЗАО "НПК "Полимер-Компаунд" (производство широкого спектра полимерных материалов); Группа компаний "Томский инструмент" (инструменты металлорежущие); АО "НИИ полупроводниковых приборов" (производство полупроводниковых элементов, приборов); АО НПФ "Микран" (производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ тракта, СВЧ электроники, радаров для навигации и обеспечения безопасности); ОАО "Манотомь" (производство манометрической продукции); АО "Сибкабель" (производство кабельно-проводниковой продукции); ООО "Томский кабельный завод" (производство кабельно-проводниковой продукции); АО НПЦ "Полюс" (производство наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования, и систем точной механики); ООО НПП "Томская электронная компания" (производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры) и др.В регионе работает одно из ведущих предприятий ГК "Росатом" – АО "Сибирский химический комбинат" –предприятие ядерно-топливного цикла.По итогам 2021 года индекс промышленного производства составил 111,5%. По этому показателю регион занял второе место в рейтинге Сибирского федерального округа, уступив только Новосибирской области.Наибольший вклад в увеличение индекса промышленного производства внесли производство резиновых и пластмассовых изделий (139,8%), кокса и нефтепродуктов (132,6%), металлических изделий (131,1%), машин и оборудования (118,3%), компьютеров, электронных и оптических изделий (105,8%).Предприятия региона за 2021 год отгрузили товаров собственного производства на сумму более 249 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя 2020 года на 27%.В регионе действует широкий спектр финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности (субсидии, налоговые льготы, организационное сопровождение инвесторов, предоставление земельных участков в аренду без торгов, информационно-консультационное обеспечение).На территории области создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Томск", территория опережающего социально-экономического развития "Северск" и промышленный парк "Томск".В структуре ВРП Томской области доля сельскохозяйственного сектора занимает около 4%. Около 70% в структуре сельскохозяйственного производства Томской области занимает животноводство. В структуре выпуска животноводческой продукции более 70% приходится на производство скота и птицы, более 20% – производство молока, производство яйца занимает 2,5%, прочая продукция животноводства – около 2%.В структуре производства продукции растениеводства зерновые и зернобобовые культуры занимают 34%, овощи – 26,1%, семена и плоды масличных культур – 5,7%, солома и кормовые культуры – 8,7%, фрукты и ягоды – 4,8%.Значительная часть выращиваемого зерна (около 80%) используется на фуражные цели.Томская область − один из самых богатых природным сырьем регионов России. Ресурсы и запасы нефти в недрах оцениваются в 2,5 миллиарда тонн, газа − в 1,3 триллиона кубометров. В России Томская область занимает второе место по запасам торфа.На территории области работают дочерние предприятия ПАО "Газпром", ПАО "НК "Роснефть", других крупнейших российских и зарубежных компаний. Самая крупная в регионе нефтяная компания – АО "Томскнефть" ВНК – ежегодно добывает более 10 миллионов тонн нефти. Область обладает значительными прогнозными ресурсами железной руды в районе Бакчарского железорудного бассейна, которые оцениваются в 393 миллиарда тонн. На Туганском месторождении (40 километров от Томска) сконцентрировано 30% общероссийских запасов диоксида титана и значительная часть циркония.Томская область имеет богатые запасы восполняемых биологических ресурсов. Это один из самых обеспеченных рыбными ресурсами регионов Западной Сибири, промысловые запасы которых, по предварительным оценкам, составляют не менее 12 тысяч тонн.Ежегодный природно-ресурсный потенциал томских дикоросов оценивается по запасам: грибов – 86 тысяч тонн; брусники, голубики, клюквы, черники – около 25 тысяч тонн; кедрового ореха – около 58 тысяч тонн.Лесистость Томской области составляет 58,2%. Общий запас древесины составляет 2,8 миллиарда кубометров, в том числе хвойных пород – 1,6 миллиарда кубометров. По общим запасам леса область занимает третье место среди регионов Сибирского федерального округа и восьмое в Российской Федерации.Томск признан историческим городом России. Одной из главных визитных карточек города является деревянная архитектура XVIII-XX веков, в том числе уникальные дома с резными наличниками, а также особняки купцов и золотопромышленников. В Томской области расположено более 160 различных музеев, в том числе уникальный мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД", Музей истории Томска, музейные комплексы вузов (ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТГПУ), Музей деревянного зодчества, Музей славянской мифологии, Музей политической ссылки.В Томской области можно увидеть достопримечательность мирового масштаба – Васюганские болота – самый большой болотный комплекс в мире.В окрестностях поселка Самусь расположено семь озер с песчаным дном, в частности Яково, Круглое (другие названия – Окуневое, Будеево, а также Гузеево), Дмитриевское и Мальцево. На правом берегу реки Томи вблизи села Коларово, в 33 километрах к югу от Томска, находится памятник природы "Синий утес".В 40 километрах к юго-востоку от Томска, в истоке Березовой речки, расположен государственный памятник природы "Таловские чаши".В Томской области ежегодно проводится международный фестиваль-конкурс "Праздник Топора". Праздник направлен на поддержание традиций сибирского деревянного зодчества, традиционного плотницкого мастерства и собирает мастеров со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.В области также проходит фестиваль коренных народов Сибири "Этюды Севера", "Праздник Кузнеца", фестиваль "Золотая береста", "Пышкинский фестиваль", казачий фестиваль "Братина", "Праздник жимолости", "Праздник гриба" и др.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

томская область

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, томская область