https://ria.ru/20220315/tochka-u-1778265822.html

Лукашенко обвинил Киев в запуске "Точки-У" в сторону Белоруссии

Лукашенко обвинил Киев в запуске "Точки-У" в сторону Белоруссии - РИА Новости, 15.03.2022

Лукашенко обвинил Киев в запуске "Точки-У" в сторону Белоруссии

Два дня назад с Украины по территории Белоруссии выпустили тактическую ракету "Точка-У", заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:43

2022-03-15T14:43

2022-03-15T16:00

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

белоруссия

украина

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg

МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Два дня назад с Украины по территории Белоруссии выпустили тактическую ракету "Точка-У", заявил президент Александр Лукашенко.По его словам, это произошло ночью, но белорусским военным вместе с их российскими коллегами удалось перехватить ракету над Припятью и уничтожить ее."Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто", — добавил белорусский лидер.Он подчеркнул, что это не фейк, но о произошедшем не сообщалось, потому что надо было разобраться.По мнению Лукашенко, таким образом Минск пытаются втянуть в ситуацию на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220315/obstrel-1778211741.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр