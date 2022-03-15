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Лукашенко обвинил Киев в запуске "Точки-У" в сторону Белоруссии - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/tochka-u-1778265822.html
Лукашенко обвинил Киев в запуске "Точки-У" в сторону Белоруссии
Лукашенко обвинил Киев в запуске "Точки-У" в сторону Белоруссии - РИА Новости, 15.03.2022
Лукашенко обвинил Киев в запуске "Точки-У" в сторону Белоруссии
Два дня назад с Украины по территории Белоруссии выпустили тактическую ракету "Точка-У", заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:43
2022-03-15T16:00
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Два дня назад с Украины по территории Белоруссии выпустили тактическую ракету "Точка-У", заявил президент Александр Лукашенко.По его словам, это произошло ночью, но белорусским военным вместе с их российскими коллегами удалось перехватить ракету над Припятью и уничтожить ее."Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто", — добавил белорусский лидер.Он подчеркнул, что это не фейк, но о произошедшем не сообщалось, потому что надо было разобраться.По мнению Лукашенко, таким образом Минск пытаются втянуть в ситуацию на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
14:43 15.03.2022 (обновлено: 16:00 15.03.2022)
 
Лукашенко обвинил Киев в запуске "Точки-У" в сторону Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о сбитой два дня назад над Припятью ракете "Точка-У"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Два дня назад с Украины по территории Белоруссии выпустили тактическую ракету "Точка-У", заявил президент Александр Лукашенко.
По его словам, это произошло ночью, но белорусским военным вместе с их российскими коллегами удалось перехватить ракету над Припятью и уничтожить ее.
"Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто", — добавил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что это не фейк, но о произошедшем не сообщалось, потому что надо было разобраться.
По мнению Лукашенко, таким образом Минск пытаются втянуть в ситуацию на Украине.
"Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", — заключил президент.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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