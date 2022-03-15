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Тиктокеры стали "агентами Байдена"

СМИ: Белый дом попросил тиктокеров обвинять Путина в росте цен на топливо - РИА Новости, 15.03.2022

Тиктокеры стали "агентами Байдена"

Американские власти попросили тиктокеров обвинять президента России Владимира Путина в росте цен на топливо, пишет Fox Business со ссылкой на итоги встречи... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:05

2022-03-15T15:05

2022-03-15T15:51

владимир путин

россия

сша

москва

сбербанк россии

евросоюз

втб

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американские власти попросили тиктокеров обвинять президента России Владимира Путина в росте цен на топливо, пишет Fox Business со ссылкой на итоги встречи официальных представителей Белого дома и звезд соцсети."Участвовавшая в брифинге Джен Псаки в качестве причин инфляции в стране назвала проблемы с поставками, пандемию и рост цен на энергию, начавшийся еще до событий на Украине. Однако когда дело дошло до цен на топливо, она заострила внимание на Путине", — пишет издание.Fox Business приводит в пример 18-летнюю Элли Зейлер, снявшую ролик о ценах через несколько дней после встречи. У девушки более десяти миллионов подписчиков, при этом ранее она никогда не записывала видео на общественно-политическую тематику.Как утверждает портал, эта встреча была необходима в рамках "борьбы с позицией Кремля по событиям на Украине".Ранее США ввели запрет на импорт нефти из России. На этом фоне по всей стране стали подниматься цены на бензин, в некоторых штатах достигая семи долларов за галлон.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, сша, москва, сбербанк россии, евросоюз, втб, санкции в отношении россии