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СМИ: Белый дом попросил тиктокеров обвинять Путина в росте цен на топливо - РИА Новости, 15.03.2022
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Тиктокеры стали "агентами Байдена"
СМИ: Белый дом попросил тиктокеров обвинять Путина в росте цен на топливо - РИА Новости, 15.03.2022
Тиктокеры стали "агентами Байдена"
Американские власти попросили тиктокеров обвинять президента России Владимира Путина в росте цен на топливо, пишет Fox Business со ссылкой на итоги встречи... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:05
2022-03-15T15:51
владимир путин
россия
сша
москва
сбербанк россии
евросоюз
втб
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американские власти попросили тиктокеров обвинять президента России Владимира Путина в росте цен на топливо, пишет Fox Business со ссылкой на итоги встречи официальных представителей Белого дома и звезд соцсети."Участвовавшая в брифинге Джен Псаки в качестве причин инфляции в стране назвала проблемы с поставками, пандемию и рост цен на энергию, начавшийся еще до событий на Украине. Однако когда дело дошло до цен на топливо, она заострила внимание на Путине", — пишет издание.Fox Business приводит в пример 18-летнюю Элли Зейлер, снявшую ролик о ценах через несколько дней после встречи. У девушки более десяти миллионов подписчиков, при этом ранее она никогда не записывала видео на общественно-политическую тематику.Как утверждает портал, эта встреча была необходима в рамках "борьбы с позицией Кремля по событиям на Украине".Ранее США ввели запрет на импорт нефти из России. На этом фоне по всей стране стали подниматься цены на бензин, в некоторых штатах достигая семи долларов за галлон.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
россия
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владимир путин, россия, сша, москва, сбербанк россии, евросоюз, втб, санкции в отношении россии
15:05 15.03.2022 (обновлено: 15:51 15.03.2022)
 
СМИ: Белый дом попросил тиктокеров обвинять Путина в росте цен на топливо

Fox Business: Белый дом попросил тиктокеров обвинять Путина в росте цен на топливо

© REUTERS / Andrew KellyАвтозаправочная станция в Нью-Йорке
Автозаправочная станция в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американские власти попросили тиктокеров обвинять президента России Владимира Путина в росте цен на топливо, пишет Fox Business со ссылкой на итоги встречи официальных представителей Белого дома и звезд соцсети.
"Участвовавшая в брифинге Джен Псаки в качестве причин инфляции в стране назвала проблемы с поставками, пандемию и рост цен на энергию, начавшийся еще до событий на Украине. Однако когда дело дошло до цен на топливо, она заострила внимание на Путине", — пишет издание.
Fox Business приводит в пример 18-летнюю Элли Зейлер, снявшую ролик о ценах через несколько дней после встречи. У девушки более десяти миллионов подписчиков, при этом ранее она никогда не записывала видео на общественно-политическую тематику.
Как утверждает портал, эта встреча была необходима в рамках "борьбы с позицией Кремля по событиям на Украине".
Прохожие у ресторана Макдоналдс рядом со станцией метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
"Макдоналдс" отменяет Россию. Не отменить ли России "Макдоналдс"?
Ранее США ввели запрет на импорт нефти из России. На этом фоне по всей стране стали подниматься цены на бензин, в некоторых штатах достигая семи долларов за галлон.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
Владимир ПутинРоссияСШАМоскваСбербанк РоссииЕвросоюзВТБСанкции в отношении России
 
 
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