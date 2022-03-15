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В 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022
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В 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов, заявил Лукашенко
В 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022
В 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что органы госбезопасности страны в 2021 году предотвратили 11 попыток терактов, профинансированных с... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:49
2022-03-15T12:25
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что органы госбезопасности страны в 2021 году предотвратили 11 попыток терактов, профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии."В 2021 году органами госбезопасности Беларуси во взаимодействии с иными государственными структурами предотвращено 11 попыток совершения терактов, организованных и профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии. Это то, что мы знаем, и то, что можем сказать", - приводит во вторник слова Лукашенко пресс-служба.Он отметил, что "силами КГБ планы раскрыты по совершению насильственных экстремистских действий в отношении представителей государственных СМИ, судей, депутатского корпуса, сотрудников силовых структур и членов их семей".Президент Белоруссии отметил, что задокументирована и пресечена деятельность сети так называемых спящих ячеек проекта "Рабочы рух", курируемого спецслужбами США и Литвы. "Участниками данного экстремистского формирования планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов, на предприятиях "Гродно Азот", "Гомсельмаш", Нафтан", БМЗ. Для корректировки западной санкционной политики через сеть информаторов осуществлялся сбор закрытых данных о механизмах противодействия экономическим ограничениям", - сказал Лукашенко.В целом, касаясь ситуации внутри и вокруг республики, президент заявил, что "это лишь вершина айсберга". "Именно вы (сотрудники органов госбезопасности - ред.) знаете глубину и изнанку всех средств и методов воздействия, направленных на нас. Таких как инспирирование государственного переворота, организация террористических актов, акций по устрашению населения, проведение агрессивной информационной войны, попытки разрушить экономику. Словом, гибридная война. Именно такие войны в современную эпоху будут во всех точках нашей планеты, если будут", - сказал он.Лукашенко подчеркнул, что" конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия". "Пока мы до этого не дошли", - заметил он.
https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
11:49 15.03.2022 (обновлено: 12:25 15.03.2022)
 
В 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: КГБ Белоруссии в 2021 году предотвратил 11 попыток терактов

© REUTERS / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что органы госбезопасности страны в 2021 году предотвратили 11 попыток терактов, профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии.
"В 2021 году органами госбезопасности Беларуси во взаимодействии с иными государственными структурами предотвращено 11 попыток совершения терактов, организованных и профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии. Это то, что мы знаем, и то, что можем сказать", - приводит во вторник слова Лукашенко пресс-служба.
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Он отметил, что "силами КГБ планы раскрыты по совершению насильственных экстремистских действий в отношении представителей государственных СМИ, судей, депутатского корпуса, сотрудников силовых структур и членов их семей".
Президент Белоруссии отметил, что задокументирована и пресечена деятельность сети так называемых спящих ячеек проекта "Рабочы рух", курируемого спецслужбами США и Литвы. "Участниками данного экстремистского формирования планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов, на предприятиях "Гродно Азот", "Гомсельмаш", Нафтан", БМЗ. Для корректировки западной санкционной политики через сеть информаторов осуществлялся сбор закрытых данных о механизмах противодействия экономическим ограничениям", - сказал Лукашенко.
В целом, касаясь ситуации внутри и вокруг республики, президент заявил, что "это лишь вершина айсберга". "Именно вы (сотрудники органов госбезопасности - ред.) знаете глубину и изнанку всех средств и методов воздействия, направленных на нас. Таких как инспирирование государственного переворота, организация террористических актов, акций по устрашению населения, проведение агрессивной информационной войны, попытки разрушить экономику. Словом, гибридная война. Именно такие войны в современную эпоху будут во всех точках нашей планеты, если будут", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что" конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия". "Пока мы до этого не дошли", - заметил он.
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