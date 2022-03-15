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Рябков прокомментировал слова о том, что Россия мешает возобновлению СВПД
Рябков прокомментировал слова о том, что Россия мешает возобновлению СВПД - РИА Новости, 15.03.2022
Рябков прокомментировал слова о том, что Россия мешает возобновлению СВПД
Заявления о том, что Россия якобы пытается подорвать процесс восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:09
2022-03-15T14:09
2022-03-15T14:09
сергей рябков
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заявления о том, что Россия якобы пытается подорвать процесс восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) безосновательны и недостоверны, никто не сделал больше для того, чтобы создать условия возобновления работы ядерной сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это спекуляции, злонамеренные домыслы. Никто больше России не сделал на ниве создания условий для возобновления СВПД и формирования необходимых для этого предпосылок, практических и политических. Поэтому сейчас, как и в блогосфере, и информпространстве, люди питаются фейками и дезинформацией, то же самое происходит и в плане этих вбросов, абсолютно не достоверных и ни на чем не основывающихся", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, в мире, россия, санкции в отношении россии
Рябков прокомментировал слова о том, что Россия мешает возобновлению СВПД
Замглавы МИД Рябков: слова о том, что Россия мешает возобновлению СВПД, безосновательны