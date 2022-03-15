https://ria.ru/20220315/sud-1778238596.html

Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы

Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы - РИА Новости, 15.03.2022

Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы

Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, передает... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:57

2022-03-15T12:57

2022-03-15T14:13

уголовное дело против блогера алексея навального

происшествия

игнат артеменко

москва

россия

владимирская область

фонд борьбы с коррупцией

ив роше

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ПОКРОВ (Владимирская область), 15 мар - РИА Новости. Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях прямо в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20220311/yarmysh-1777645092.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

уголовное дело против блогера алексея навального, происшествия, игнат артеменко, москва, россия, владимирская область, фонд борьбы с коррупцией, ив роше