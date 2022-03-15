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Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы - РИА Новости, 15.03.2022
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Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы
Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы - РИА Новости, 15.03.2022
Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы
Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, передает... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:57
2022-03-15T14:13
уголовное дело против блогера алексея навального
происшествия
игнат артеменко
москва
россия
владимирская область
фонд борьбы с коррупцией
ив роше
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ПОКРОВ (Владимирская область), 15 мар - РИА Новости. Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях прямо в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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уголовное дело против блогера алексея навального, происшествия, игнат артеменко, москва, россия, владимирская область, фонд борьбы с коррупцией, ив роше
12:57 15.03.2022 (обновлено: 14:13 15.03.2022)
 
Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы

Обвинение запросило для Навального 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Навальный
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ПОКРОВ (Владимирская область), 15 мар - РИА Новости. Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях прямо в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.
"С учетом [предыдущего] наказания... окончательно назначить Навальному наказание... 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, со штрафом 1 миллион 200 тысяч рублей", - сказала прокурор Надежда Тихонова.
Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:15
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Уголовное дело против блогера Алексея НавальногоПроисшествияИгнат АртеменкоМоскваРоссияВладимирская областьФонд борьбы с коррупциейИв Роше
 
 
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