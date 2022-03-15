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Тульский пенсионер получил 18,5 года за стрельбу по матери с ребенком - РИА Новости, 15.03.2022
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Тульский пенсионер получил 18,5 года за стрельбу по матери с ребенком
Тульский пенсионер получил 18,5 года за стрельбу по матери с ребенком - РИА Новости, 15.03.2022
Тульский пенсионер получил 18,5 года за стрельбу по матери с ребенком
Суд в Тульской области приговорил к 18,5 годам колонии строгого режима местного пенсионера, в нетрезвом состоянии застрелившего на улице двухлетнюю девочку и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:19
2022-03-15T13:30
происшествия
тульская область
щекинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к 18,5 годам колонии строгого режима местного пенсионера, в нетрезвом состоянии застрелившего на улице двухлетнюю девочку и ранившего ее мать, сообщают областная прокуратура и СУСК России по региону.В деревне Панарино Щекинского района 8 августа прошлого года 69-летний пьяный местный пенсионер выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщина была тяжело ранена, но ее удалось спасти. Представитель прокуратуры сообщала РИА Новости, что, по словам обвиняемого, на него напали молодые люди, от которых он защищался, однако эта версия не нашла своего подтверждения. Как отмечал источник агентства в силовых структурах, соседи говорили, что мужчина в тот вечер на кого-то обиделся и стрелял не прицельно."Суд учел мнение государственного обвинения и приговорил подсудимого к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.Уточняется, что суд также удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда на 2,5 миллиона рублей.Мужчину судили за ряд преступлений, включая "убийство малолетнего общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, из хулиганских побуждений". По данным СУСК, в суде он свою вину признал частично.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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происшествия, тульская область, щекинский район, следственный комитет россии (ск рф)
13:19 15.03.2022 (обновлено: 13:30 15.03.2022)
 
Тульский пенсионер получил 18,5 года за стрельбу по матери с ребенком

В Тульской области пенсионеру дали 18,5 года за пьяную стрельбу по матери с ребенком

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к 18,5 годам колонии строгого режима местного пенсионера, в нетрезвом состоянии застрелившего на улице двухлетнюю девочку и ранившего ее мать, сообщают областная прокуратура и СУСК России по региону.
В деревне Панарино Щекинского района 8 августа прошлого года 69-летний пьяный местный пенсионер выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщина была тяжело ранена, но ее удалось спасти. Представитель прокуратуры сообщала РИА Новости, что, по словам обвиняемого, на него напали молодые люди, от которых он защищался, однако эта версия не нашла своего подтверждения. Как отмечал источник агентства в силовых структурах, соседи говорили, что мужчина в тот вечер на кого-то обиделся и стрелял не прицельно.
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"Суд учел мнение государственного обвинения и приговорил подсудимого к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что суд также удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда на 2,5 миллиона рублей.
Мужчину судили за ряд преступлений, включая "убийство малолетнего общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, из хулиганских побуждений". По данным СУСК, в суде он свою вину признал частично.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
ПроисшествияТульская областьЩекинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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