https://ria.ru/20220315/ssj-new-1778221555.html

Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением

Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением - РИА Новости, 15.03.2022

Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением

Минпромторг РФ объявил тендер на подготовку и проведение в 2022-2023 годах испытаний по программе самолета SSJ-New в модификации с максимальным... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:52

2022-03-15T11:52

2022-03-15T11:52

россия

sukhoi superjet

технологии

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Минпромторг РФ объявил тендер на подготовку и проведение в 2022-2023 годах испытаний по программе самолета SSJ-New в модификации с максимальным импортозамещением, отметив, что эта работа особенно актуальна с учетом долгосрочного прогноза международной политической обстановки, следует из данных портала госзакупок."НИОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе Сухой Суперджет в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем" Шифр "SSJ-NEW-Испытания", - обозначен объект объявленного конкурса.Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 15,6 миллиарда рублей. С подрядчиком министерство намерено определиться 4 апреля."Программа Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95), в рамках которой в период с 2002 по 2011 годы был создан и успешно запущен в серийное производство российский ближнемагистральный реактивный самолет RRJ-95, является важной компонентой обеспечения транспортного суверенитета России за счет развития сети авиаперевозок по маршрутам с низкой интенсивностью пассажиропотоков, характерных для большинства регионов страны", - говорится в материалах закупки.Там отмечается, что для развития этой компоненты, а также укрепления в долгосрочной перспективе позиций российского авиастроения в мировой авиаиндустрии, с учетом долгосрочного прогноза международной политической обстановки, семейство самолетов RRJ-95 планируется расширить путем создания модификации ближнемагистрального самолета с максимальным замещением импортных изделий на отечественные (программа создания SSJ-New).Заказчик отмечает, что к настоящему времени завершены работы по выпуску рабочей конструкторской документации на планер самолета RRJ-95NEW-100, выполняются опытно-конструкторские работы по разработке систем самолета, начато изготовление составных частей планера опытных самолетов."В 2022-2023 годах планируется выполнить работы по подготовке стендовой базы, проведению испытаний агрегатов планера и его систем, изготовлению опытных воздушных судов (ВС) RRJ-95NEW-100", - говорится в материалах. Испытания будут наземными и летными.Важными результатами выполняемых работ должны стать максимальное снижение доли импортных и соответствующее увеличение состава отечественных систем и комплектующих самолета RRJ-95, подчеркивает заказчик.Срок завершения работ в рамках госконтракта - 15 ноября 2023 года.

https://ria.ru/20220314/zernovye-1778137856.html

https://ria.ru/20220314/tseny-1778082058.html

https://ria.ru/20220310/drevesina-1777446653.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, sukhoi superjet, технологии, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)