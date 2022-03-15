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Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением - РИА Новости, 15.03.2022
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Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением
Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением - РИА Новости, 15.03.2022
Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением
Минпромторг РФ объявил тендер на подготовку и проведение в 2022-2023 годах испытаний по программе самолета SSJ-New в модификации с максимальным... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:52
2022-03-15T11:52
россия
sukhoi superjet
технологии
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Минпромторг РФ объявил тендер на подготовку и проведение в 2022-2023 годах испытаний по программе самолета SSJ-New в модификации с максимальным импортозамещением, отметив, что эта работа особенно актуальна с учетом долгосрочного прогноза международной политической обстановки, следует из данных портала госзакупок."НИОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе Сухой Суперджет в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем" Шифр "SSJ-NEW-Испытания", - обозначен объект объявленного конкурса.Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 15,6 миллиарда рублей. С подрядчиком министерство намерено определиться 4 апреля."Программа Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95), в рамках которой в период с 2002 по 2011 годы был создан и успешно запущен в серийное производство российский ближнемагистральный реактивный самолет RRJ-95, является важной компонентой обеспечения транспортного суверенитета России за счет развития сети авиаперевозок по маршрутам с низкой интенсивностью пассажиропотоков, характерных для большинства регионов страны", - говорится в материалах закупки.Там отмечается, что для развития этой компоненты, а также укрепления в долгосрочной перспективе позиций российского авиастроения в мировой авиаиндустрии, с учетом долгосрочного прогноза международной политической обстановки, семейство самолетов RRJ-95 планируется расширить путем создания модификации ближнемагистрального самолета с максимальным замещением импортных изделий на отечественные (программа создания SSJ-New).Заказчик отмечает, что к настоящему времени завершены работы по выпуску рабочей конструкторской документации на планер самолета RRJ-95NEW-100, выполняются опытно-конструкторские работы по разработке систем самолета, начато изготовление составных частей планера опытных самолетов."В 2022-2023 годах планируется выполнить работы по подготовке стендовой базы, проведению испытаний агрегатов планера и его систем, изготовлению опытных воздушных судов (ВС) RRJ-95NEW-100", - говорится в материалах. Испытания будут наземными и летными.Важными результатами выполняемых работ должны стать максимальное снижение доли импортных и соответствующее увеличение состава отечественных систем и комплектующих самолета RRJ-95, подчеркивает заказчик.Срок завершения работ в рамках госконтракта - 15 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20220314/zernovye-1778137856.html
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россия, sukhoi superjet, технологии, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
11:52 15.03.2022
 
Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением

Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с максимальным импортозамещением

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Минпромторг РФ объявил тендер на подготовку и проведение в 2022-2023 годах испытаний по программе самолета SSJ-New в модификации с максимальным импортозамещением, отметив, что эта работа особенно актуальна с учетом долгосрочного прогноза международной политической обстановки, следует из данных портала госзакупок.
"НИОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе Сухой Суперджет в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем" Шифр "SSJ-NEW-Испытания", - обозначен объект объявленного конкурса.
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Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 15,6 миллиарда рублей. С подрядчиком министерство намерено определиться 4 апреля.
"Программа Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95), в рамках которой в период с 2002 по 2011 годы был создан и успешно запущен в серийное производство российский ближнемагистральный реактивный самолет RRJ-95, является важной компонентой обеспечения транспортного суверенитета России за счет развития сети авиаперевозок по маршрутам с низкой интенсивностью пассажиропотоков, характерных для большинства регионов страны", - говорится в материалах закупки.
Там отмечается, что для развития этой компоненты, а также укрепления в долгосрочной перспективе позиций российского авиастроения в мировой авиаиндустрии, с учетом долгосрочного прогноза международной политической обстановки, семейство самолетов RRJ-95 планируется расширить путем создания модификации ближнемагистрального самолета с максимальным замещением импортных изделий на отечественные (программа создания SSJ-New).
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Заказчик отмечает, что к настоящему времени завершены работы по выпуску рабочей конструкторской документации на планер самолета RRJ-95NEW-100, выполняются опытно-конструкторские работы по разработке систем самолета, начато изготовление составных частей планера опытных самолетов.
"В 2022-2023 годах планируется выполнить работы по подготовке стендовой базы, проведению испытаний агрегатов планера и его систем, изготовлению опытных воздушных судов (ВС) RRJ-95NEW-100", - говорится в материалах. Испытания будут наземными и летными.
Важными результатами выполняемых работ должны стать максимальное снижение доли импортных и соответствующее увеличение состава отечественных систем и комплектующих самолета RRJ-95, подчеркивает заказчик.
Срок завершения работ в рамках госконтракта - 15 ноября 2023 года.
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РоссияSukhoi SuperjetТехнологииОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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