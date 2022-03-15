https://ria.ru/20220315/ssha-1778251229.html

В МИД заявили, что не собираются сворачивать контакты с США

В МИД заявили, что не собираются сворачивать контакты с США - РИА Новости, 15.03.2022

В МИД заявили, что не собираются сворачивать контакты с США

Россия не инициирует свертывание контактов с США и надеется, что в Вашингтоне осознают важность продолжения консультаций по вопросам стратегической... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:50

2022-03-15T13:50

2022-03-15T14:16

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия не инициирует свертывание контактов с США и надеется, что в Вашингтоне осознают важность продолжения консультаций по вопросам стратегической стабильности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты не прерывались, и мы не инициируем свертывание контактов с США. Мы понимаем важность обсуждения тем, которые существуют. Но хотел бы отметить, что инициативы по прекращению диалога по ряду важных направлений за последнее время были реализованы именно с американской стороны", - сообщил он."Это их выбор. Я думаю, что через какое-то время в Вашингтоне придёт осознание, что, например, стратегическую стабильность обсуждать нужно. Это вопрос, который требует проработки, тематика сложнейшая, и под влиянием политической конъюнктуры это дело прерывать - примерно то же самое, как объявлять запрет на рейсы гражданской авиации. То есть люди впали в истерику, утратили самообладание - и вот осуществляют такие шаги", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20220308/cia-1777163712.html

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Кирилл Волков

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков