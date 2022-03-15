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В МИД заявили, что не собираются сворачивать контакты с США
В МИД заявили, что не собираются сворачивать контакты с США - РИА Новости, 15.03.2022
В МИД заявили, что не собираются сворачивать контакты с США
Россия не инициирует свертывание контактов с США и надеется, что в Вашингтоне осознают важность продолжения консультаций по вопросам стратегической... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:50
2022-03-15T13:50
2022-03-15T14:16
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия не инициирует свертывание контактов с США и надеется, что в Вашингтоне осознают важность продолжения консультаций по вопросам стратегической стабильности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты не прерывались, и мы не инициируем свертывание контактов с США. Мы понимаем важность обсуждения тем, которые существуют. Но хотел бы отметить, что инициативы по прекращению диалога по ряду важных направлений за последнее время были реализованы именно с американской стороны", - сообщил он."Это их выбор. Я думаю, что через какое-то время в Вашингтоне придёт осознание, что, например, стратегическую стабильность обсуждать нужно. Это вопрос, который требует проработки, тематика сложнейшая, и под влиянием политической конъюнктуры это дело прерывать - примерно то же самое, как объявлять запрет на рейсы гражданской авиации. То есть люди впали в истерику, утратили самообладание - и вот осуществляют такие шаги", - добавил Рябков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
13:50 15.03.2022 (обновлено: 14:16 15.03.2022)
В МИД заявили, что не собираются сворачивать контакты с США
Замглавы МИД Рябков: контакты России и США продолжаются, их не собираются сворачивать