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Песков ответил на вопрос о возможности диалога с США - РИА Новости, 15.03.2022
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Песков ответил на вопрос о возможности диалога с США
Песков ответил на вопрос о возможности диалога с США - РИА Новости, 15.03.2022
Песков ответил на вопрос о возможности диалога с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему возможности диалога с США, заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами в РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:46
2022-03-15T13:09
в мире
сша
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему возможности диалога с США, заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами в случае проявления с их стороны конструктивного настроя."На протяжении нескольких десятилетий президент Путин принимал во внимание озабоченности наших коллег, в том числе американцев, и просил их учитывать наши озабоченности. На протяжении двадцати лет эти озабоченности не учитывались: президента Путина и нашу страну ставили перед фактом. Если подобное отношение сменится на действительно конструктивный настрой, то не сомневаюсь, что соответствующая политическая воля будет проявлена со стороны нашего президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь президента отметил, что Путин всегда был сторонником выстраивания добрых отношений, основанных на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. "Россия была, есть и остаётся заинтересованной в выстраивании хороших отношений со странами всего мира", - добавил он.
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в мире, сша
12:46 15.03.2022 (обновлено: 13:09 15.03.2022)
 
Песков ответил на вопрос о возможности диалога с США

Песков: Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, в том числе и с США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему возможности диалога с США, заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами в случае проявления с их стороны конструктивного настроя.
"На протяжении нескольких десятилетий президент Путин принимал во внимание озабоченности наших коллег, в том числе американцев, и просил их учитывать наши озабоченности. На протяжении двадцати лет эти озабоченности не учитывались: президента Путина и нашу страну ставили перед фактом. Если подобное отношение сменится на действительно конструктивный настрой, то не сомневаюсь, что соответствующая политическая воля будет проявлена со стороны нашего президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента отметил, что Путин всегда был сторонником выстраивания добрых отношений, основанных на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. "Россия была, есть и остаётся заинтересованной в выстраивании хороших отношений со странами всего мира", - добавил он.
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