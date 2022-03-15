https://ria.ru/20220315/ssha-1778235222.html

Песков ответил на вопрос о возможности диалога с США

Песков ответил на вопрос о возможности диалога с США - РИА Новости, 15.03.2022

Песков ответил на вопрос о возможности диалога с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему возможности диалога с США, заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами в РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:46

2022-03-15T12:46

2022-03-15T13:09

в мире

сша

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему возможности диалога с США, заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами в случае проявления с их стороны конструктивного настроя."На протяжении нескольких десятилетий президент Путин принимал во внимание озабоченности наших коллег, в том числе американцев, и просил их учитывать наши озабоченности. На протяжении двадцати лет эти озабоченности не учитывались: президента Путина и нашу страну ставили перед фактом. Если подобное отношение сменится на действительно конструктивный настрой, то не сомневаюсь, что соответствующая политическая воля будет проявлена со стороны нашего президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь президента отметил, что Путин всегда был сторонником выстраивания добрых отношений, основанных на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. "Россия была, есть и остаётся заинтересованной в выстраивании хороших отношений со странами всего мира", - добавил он.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша