https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778280380.html

Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев

Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022

Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев

Российская специальная военная операция на Украине проходит в соответствии с планом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:42

2022-03-15T15:42

2022-03-15T15:42

обострение ситуации в днр и лнр

северо-кавказский федеральный округ

грозный

в мире

признание днр и лнр в россии

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине проходит в соответствии с планом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В настоящее время военная операция проходит в соответствии с планом", - сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

северо-кавказский федеральный округ

грозный

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

северо-кавказский федеральный округ, грозный, в мире, признание днр и лнр в россии