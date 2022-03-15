https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778280380.html
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев
Российская специальная военная операция на Украине проходит в соответствии с планом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:42
2022-03-15T15:42
2022-03-15T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
северо-кавказский федеральный округ
грозный
в мире
признание днр и лнр в россии
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине проходит в соответствии с планом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В настоящее время военная операция проходит в соответствии с планом", - сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
северо-кавказский федеральный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-кавказский федеральный округ, грозный, в мире, признание днр и лнр в россии
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: российская спецоперация на Украине идет по плану