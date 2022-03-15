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Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778280380.html
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев
Российская специальная военная операция на Украине проходит в соответствии с планом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:42
2022-03-15T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
северо-кавказский федеральный округ
грозный
в мире
признание днр и лнр в россии
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине проходит в соответствии с планом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В настоящее время военная операция проходит в соответствии с планом", - сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
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северо-кавказский федеральный округ
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северо-кавказский федеральный округ, грозный, в мире, признание днр и лнр в россии
15:42 15.03.2022
 
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: российская спецоперация на Украине идет по плану

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине проходит в соответствии с планом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В настоящее время военная операция проходит в соответствии с планом", - сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСеверо-Кавказский Федеральный округГрозныйВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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