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Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022
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Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы
Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022
Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы
Вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ сообщил, что решение о выходе РФ из Совета Европы принято, вся ответственность за разрыв диалога... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:43
2022-03-15T18:59
совет европы
в мире
россия
парламентская ассамблея совета европы
госдума рф
петр толстой
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ сообщил, что решение о выходе РФ из Совета Европы принято, вся ответственность за разрыв диалога лежит на странах НАТО, Россия выходит из организации по собственной воле.Решение о выходе из Совета Европы принято, письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова с ним вручено генеральному секретарю организации, сообщил Толстой."Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну. В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию", - написал Толстой в своем telegram-канале. По его словам, решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать "очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности"."Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", - добавил политик.
https://ria.ru/20220314/evropa-1778129772.html
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совет европы, в мире, россия, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, петр толстой
18:43 15.03.2022 (обновлено: 18:59 15.03.2022)
 
Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы

Депутат Толстой: Россия выходит из Совета Европы по своей воле, все взвесив и обдумав

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ сообщил, что решение о выходе РФ из Совета Европы принято, вся ответственность за разрыв диалога лежит на странах НАТО, Россия выходит из организации по собственной воле.
Решение о выходе из Совета Европы принято, письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова с ним вручено генеральному секретарю организации, сообщил Толстой.
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"Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", - добавил политик.
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Совет ЕвропыВ миреРоссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыГосдума РФПетр Толстой
 
 
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