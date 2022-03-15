https://ria.ru/20220315/sovet-1778325157.html

Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы

Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022

Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы

Вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ сообщил, что решение о выходе РФ из Совета Европы принято, вся ответственность за разрыв диалога... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:43

2022-03-15T18:43

2022-03-15T18:59

совет европы

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россия

парламентская ассамблея совета европы

госдума рф

петр толстой

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ сообщил, что решение о выходе РФ из Совета Европы принято, вся ответственность за разрыв диалога лежит на странах НАТО, Россия выходит из организации по собственной воле.Решение о выходе из Совета Европы принято, письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова с ним вручено генеральному секретарю организации, сообщил Толстой."Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну. В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию", - написал Толстой в своем telegram-канале. По его словам, решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать "очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности"."Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", - добавил политик.

https://ria.ru/20220314/evropa-1778129772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет европы, в мире, россия, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, петр толстой