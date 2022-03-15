18:43 15.03.2022 (обновлено: 18:59 15.03.2022)
Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы
Депутат Толстой: Россия выходит из Совета Европы по своей воле, все взвесив и обдумав
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ сообщил, что решение о выходе РФ из Совета Европы принято, вся ответственность за разрыв диалога лежит на странах НАТО, Россия выходит из организации по собственной воле.
Решение о выходе из Совета Европы принято, письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова с ним вручено генеральному секретарю организации, сообщил Толстой.
"Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну. В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию", - написал Толстой в своем telegram-канале. По его словам, решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать "очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности".
"Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", - добавил политик.