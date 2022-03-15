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Раненного в Донецке мальчика пригласили на реабилитацию в Сочи - РИА Новости, 15.03.2022
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Раненного в Донецке мальчика пригласили на реабилитацию в Сочи
Раненного в Донецке мальчика пригласили на реабилитацию в Сочи - РИА Новости, 15.03.2022
Раненного в Донецке мальчика пригласили на реабилитацию в Сочи
Десятилетнего мальчика из Донецка, раненного осколком снаряда, пригласили в Сочи на реабилитацию, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:29
2022-03-15T17:29
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
краснодарский край
сочи
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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Десятилетнего мальчика из Донецка, раненного осколком снаряда, пригласили в Сочи на реабилитацию, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В понедельник в RT появилось видео с десятилетним мальчиком. С загипсованной ногой на больничной койке, он рассказывает журналистам, как был ранен осколком снаряда в тот момент, когда вместе с бабушкой пошёл за деньгами к банку. Отмечалось, что инцидент произошел в центре Донецка."Увидел в социальных сетях это видео. Тронуло до глубины души. Десятилетний Кирилл попал под ракетный удар ВСУ в Донецке. Сейчас мальчик в больнице, местные врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У нас в крае есть много здравниц для отдыха и оздоровления детей. Переговорил с Алексеем Копайгородским (мэр Сочи - ред.), в Сочи Кирилла готовы встретить и организовать санаторно-курортное лечение. Уверен, у нас он быстрее пойдет на поправку и восстановится", - написал Кондратьев в своём Telegram.Глава Сочи уже пообещал встретить Кирилла."У нас прекрасная реабилитационная и санаторно-курортная база с большими лечебными возможностями. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы его отдых и восстановление прошли на самом высоком уровне", - написал в своём Telegram Копайгородский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/donetsk-1778293123.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, краснодарский край, сочи, алексей копайгородский, в мире, общество
17:29 15.03.2022
 
Раненного в Донецке мальчика пригласили на реабилитацию в Сочи

Власти Краснодарского края пригласили раненного в Донецке мальчика на реабилитацию в Сочи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Десятилетнего мальчика из Донецка, раненного осколком снаряда, пригласили в Сочи на реабилитацию, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В понедельник в RT появилось видео с десятилетним мальчиком. С загипсованной ногой на больничной койке, он рассказывает журналистам, как был ранен осколком снаряда в тот момент, когда вместе с бабушкой пошёл за деньгами к банку. Отмечалось, что инцидент произошел в центре Донецка.
"Увидел в социальных сетях это видео. Тронуло до глубины души. Десятилетний Кирилл попал под ракетный удар ВСУ в Донецке. Сейчас мальчик в больнице, местные врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У нас в крае есть много здравниц для отдыха и оздоровления детей. Переговорил с Алексеем Копайгородским (мэр Сочи - ред.), в Сочи Кирилла готовы встретить и организовать санаторно-курортное лечение. Уверен, у нас он быстрее пойдет на поправку и восстановится", - написал Кондратьев в своём Telegram.
Глава Сочи уже пообещал встретить Кирилла.
"У нас прекрасная реабилитационная и санаторно-курортная база с большими лечебными возможностями. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы его отдых и восстановление прошли на самом высоком уровне", - написал в своём Telegram Копайгородский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 16:29Авторы
Дошли до точки. На Западе так и не заметили теракта в Донецке
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКраснодарский крайСочиАлексей КопайгородскийВ миреОбщество
 
 
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