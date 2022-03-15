https://ria.ru/20220315/smi-1778182161.html

Антонов заявил, что большинство западных СМИ выставляют Россию агрессором

Антонов заявил, что большинство западных СМИ выставляют Россию агрессором - РИА Новости, 15.03.2022

Антонов заявил, что большинство западных СМИ выставляют Россию агрессором

Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и будут представлять свои оценки в беспристрастном... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T05:11

2022-03-15T05:11

2022-03-15T06:06

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603661877_0:0:2423:1364_1920x0_80_0_0_536e0a456fcca49089c007591bfd0e42.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и будут представлять свои оценки в беспристрастном ключе."Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе", - сообщил Антонов в комментарии для издания Newsweek, который был опубликован посольством России в США в Facebook.Антонов также заявил, что большинство западных СМИ навязывает своей аудитории однобокое восприятие событий на Украине, выставляет Россию агрессором. В том числе, как отметил российский посол, телеканалы США не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта. Складывается "ощущение, что это никого не волнует", заявил он.Он добавил, что "ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/antonov-1777798995.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия