05:11 15.03.2022 (обновлено: 06:06 15.03.2022)
Антонов заявил, что большинство западных СМИ выставляют Россию агрессором
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что западные СМИ выставляют Россию агрессором
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и будут представлять свои оценки в беспристрастном ключе.
Антонов также заявил, что большинство западных СМИ навязывает своей аудитории однобокое восприятие событий на Украине, выставляет Россию агрессором. В том числе, как отметил российский посол, телеканалы США не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта. Складывается "ощущение, что это никого не волнует", заявил он.
"Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором", - говорится в распространенном посольством комментарии.
Он добавил, что "ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.