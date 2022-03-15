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Посольство не будет организовывать вывоз граждан Швейцарии из Москвы - РИА Новости, 15.03.2022
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Посольство не будет организовывать вывоз граждан Швейцарии из Москвы
Посольство не будет организовывать вывоз граждан Швейцарии из Москвы - РИА Новости, 15.03.2022
Посольство не будет организовывать вывоз граждан Швейцарии из Москвы
Швейцария не планирует организованного вывоза своих граждан из России, заявили РИА Новости в посольстве в Москве. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:34
2022-03-15T16:37
в мире
швейцария
россия
москва
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Швейцария не планирует организованного вывоза своих граждан из России, заявили РИА Новости в посольстве в Москве."В настоящее время прямых авиарейсов между Швейцарией и Россией нет, но все же есть возможность покинуть страну самостоятельно, используя собственный и коммерческий транспорт. Продолжительность поездки зависит от выбранного маршрута. В настоящее время Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии не планирует никакого организованного выезда из России находящихся здесь швейцарских граждан", - сказал представитель посольства.При этом, по его словам, в случае необходимости граждане Швейцарии, пребывающие в России, могут обратиться на горячую линию службы поддержки Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (ФДИД) или в дипломатическое представительство Швейцарии в Москве."Мы советуем регулярно знакомиться с рекомендациями ФДИД относительно поездок и пребывания швейцарских граждан за рубежом", - отметил собеседник агентства. На вопрос о количестве швейцарцев, уже обратившихся в посольство с тем, чтобы вернуться на родину, диппредставительство отметило, что посольство "не разглашает статистику подобных обращений". Также он отметил, что посольство работает в обычном режиме и не сокращает дипломатический персонал в Москве.Ранее Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии рекомендовал своим гражданам на время покинуть Россию, если их нахождение там необязательно. Швейцарские власти также рекомендовали воздержаться от туристических и несрочных поездок в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, швейцария, россия, москва, украина, ситуация в днр и лнр
16:34 15.03.2022 (обновлено: 16:37 15.03.2022)
 
Посольство не будет организовывать вывоз граждан Швейцарии из Москвы

Швейцария не планирует организованного выезда своих граждан из Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание посольства Швейцарии в Москве
Здание посольства Швейцарии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание посольства Швейцарии в Москве
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Швейцария не планирует организованного вывоза своих граждан из России, заявили РИА Новости в посольстве в Москве.
"В настоящее время прямых авиарейсов между Швейцарией и Россией нет, но все же есть возможность покинуть страну самостоятельно, используя собственный и коммерческий транспорт. Продолжительность поездки зависит от выбранного маршрута. В настоящее время Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии не планирует никакого организованного выезда из России находящихся здесь швейцарских граждан", - сказал представитель посольства.
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При этом, по его словам, в случае необходимости граждане Швейцарии, пребывающие в России, могут обратиться на горячую линию службы поддержки Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (ФДИД) или в дипломатическое представительство Швейцарии в Москве.
"Мы советуем регулярно знакомиться с рекомендациями ФДИД относительно поездок и пребывания швейцарских граждан за рубежом", - отметил собеседник агентства. На вопрос о количестве швейцарцев, уже обратившихся в посольство с тем, чтобы вернуться на родину, диппредставительство отметило, что посольство "не разглашает статистику подобных обращений". Также он отметил, что посольство работает в обычном режиме и не сокращает дипломатический персонал в Москве.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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