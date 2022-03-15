https://ria.ru/20220315/shveytsariya-1778294138.html

Посольство не будет организовывать вывоз граждан Швейцарии из Москвы

Посольство не будет организовывать вывоз граждан Швейцарии из Москвы - РИА Новости, 15.03.2022

Посольство не будет организовывать вывоз граждан Швейцарии из Москвы

Швейцария не планирует организованного вывоза своих граждан из России, заявили РИА Новости в посольстве в Москве. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:34

2022-03-15T16:34

2022-03-15T16:37

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Швейцария не планирует организованного вывоза своих граждан из России, заявили РИА Новости в посольстве в Москве."В настоящее время прямых авиарейсов между Швейцарией и Россией нет, но все же есть возможность покинуть страну самостоятельно, используя собственный и коммерческий транспорт. Продолжительность поездки зависит от выбранного маршрута. В настоящее время Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии не планирует никакого организованного выезда из России находящихся здесь швейцарских граждан", - сказал представитель посольства.При этом, по его словам, в случае необходимости граждане Швейцарии, пребывающие в России, могут обратиться на горячую линию службы поддержки Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (ФДИД) или в дипломатическое представительство Швейцарии в Москве."Мы советуем регулярно знакомиться с рекомендациями ФДИД относительно поездок и пребывания швейцарских граждан за рубежом", - отметил собеседник агентства. На вопрос о количестве швейцарцев, уже обратившихся в посольство с тем, чтобы вернуться на родину, диппредставительство отметило, что посольство "не разглашает статистику подобных обращений". Также он отметил, что посольство работает в обычном режиме и не сокращает дипломатический персонал в Москве.Ранее Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии рекомендовал своим гражданам на время покинуть Россию, если их нахождение там необязательно. Швейцарские власти также рекомендовали воздержаться от туристических и несрочных поездок в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/nebo-1777753453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, россия, москва, украина, ситуация в днр и лнр