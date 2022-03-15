https://ria.ru/20220315/shtraf-1778330112.html
Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом
Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом - РИА Новости, 15.03.2022
Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом
Останкинский районный суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:06
2022-03-15T19:06
2022-03-15T20:14
москва
общество
россия
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы "Время" сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову, передает корреспондент РИА Новости.Материал в отношении Овсянниковой был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП России ("Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления").Как рассказал адвокат, правоохранителей заинтересовало видео, размещенное накануне, на котором Овсянникова призывает людей выходить на митинги.Сама Овсянникова заявила на судебном заседании, что вину не признает."Я не признаю вину, это было мое антивоенное высказывание", — сказала она.Накануне Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире девушки с плакатом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, общество, россия, первый канал (телеканал)
19:06 15.03.2022 (обновлено: 20:14 15.03.2022)
Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом
Овсянникову, появившуюся с плакатом в эфире Первого канала, оштрафовали 30 тысяч рублей
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы "Время" сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову, передает корреспондент РИА Новости.
Материал в отношении Овсянниковой был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП России ("Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления").
Как рассказал адвокат, правоохранителей заинтересовало видео, размещенное накануне, на котором Овсянникова призывает людей выходить на митинги.
Сама Овсянникова заявила на судебном заседании, что вину не признает.
"Я не признаю вину, это было мое антивоенное высказывание", — сказала она.
Накануне Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире девушки с плакатом.