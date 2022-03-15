https://ria.ru/20220315/shtraf-1778330112.html

Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом

Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом - РИА Новости, 15.03.2022

Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом

Останкинский районный суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:06

2022-03-15T19:06

2022-03-15T20:14

москва

общество

россия

первый канал (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы "Время" сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову, передает корреспондент РИА Новости.Материал в отношении Овсянниковой был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП России ("Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления").Как рассказал адвокат, правоохранителей заинтересовало видео, размещенное накануне, на котором Овсянникова призывает людей выходить на митинги.Сама Овсянникова заявила на судебном заседании, что вину не признает."Я не признаю вину, это было мое антивоенное высказывание", — сказала она.Накануне Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире девушки с плакатом.

https://ria.ru/20220315/pervyy-1778233987.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

москва, общество, россия, первый канал (телеканал)