Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/shtraf-1778330112.html
Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом
Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом - РИА Новости, 15.03.2022
Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом
Останкинский районный суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:06
2022-03-15T20:14
москва
общество
россия
первый канал (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы "Время" сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову, передает корреспондент РИА Новости.Материал в отношении Овсянниковой был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП России ("Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления").Как рассказал адвокат, правоохранителей заинтересовало видео, размещенное накануне, на котором Овсянникова призывает людей выходить на митинги.Сама Овсянникова заявила на судебном заседании, что вину не признает."Я не признаю вину, это было мое антивоенное высказывание", — сказала она.Накануне Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире девушки с плакатом.
https://ria.ru/20220315/pervyy-1778233987.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, россия, первый канал (телеканал)
19:06 15.03.2022 (обновлено: 20:14 15.03.2022)
 
Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом

Овсянникову, появившуюся с плакатом в эфире Первого канала, оштрафовали 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы "Время" сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову, передает корреспондент РИА Новости.
Материал в отношении Овсянниковой был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП России ("Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления").
Как рассказал адвокат, правоохранителей заинтересовало видео, размещенное накануне, на котором Овсянникова призывает людей выходить на митинги.
Сама Овсянникова заявила на судебном заседании, что вину не признает.
"Я не признаю вину, это было мое антивоенное высказывание", — сказала она.
Накануне Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире девушки с плакатом.
Баннер Первого канала на здании телевизионного технического центра Останкино - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 12:43
В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством
 
МоскваОбществоРоссияПервый канал (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала