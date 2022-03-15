Жителя Владивостока оштрафовали за дискредитацию действий ВС России
Жителя Владивостока оштрафовали на 80 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС России
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока назначил административный штраф в размере 80 тысяч рублей местному жителю за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.
По информации полиции, 27-летний житель Владивостока в социальных сетях и популярных мессенджерах призывал приморцев к участию в несогласованном митинге "против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом".
"В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Советский суд города Владивостока... назначил нарушителю административный штраф в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Статья внесена в КоАП РФ 4 марта 2022 года, она предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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