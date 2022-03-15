https://ria.ru/20220315/shtraf-1778182796.html

Жителя Владивостока оштрафовали за дискредитацию действий ВС России

Жителя Владивостока оштрафовали за дискредитацию действий ВС России - РИА Новости, 15.03.2022

Жителя Владивостока оштрафовали за дискредитацию действий ВС России

Советский районный суд Владивостока назначил административный штраф в размере 80 тысяч рублей местному жителю за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T05:44

2022-03-15T05:44

2022-03-15T05:44

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока назначил административный штраф в размере 80 тысяч рублей местному жителю за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.По информации полиции, 27-летний житель Владивостока в социальных сетях и популярных мессенджерах призывал приморцев к участию в несогласованном митинге "против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом".Статья внесена в КоАП РФ 4 марта 2022 года, она предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, происшествия