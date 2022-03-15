Рейтинг@Mail.ru
Жителя Владивостока оштрафовали за дискредитацию действий ВС России - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/shtraf-1778182796.html
Жителя Владивостока оштрафовали за дискредитацию действий ВС России
Жителя Владивостока оштрафовали за дискредитацию действий ВС России - РИА Новости, 15.03.2022
Жителя Владивостока оштрафовали за дискредитацию действий ВС России
Советский районный суд Владивостока назначил административный штраф в размере 80 тысяч рублей местному жителю за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T05:44
2022-03-15T05:44
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112837/73/1128377304_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_661d8f82deeb1847c375c5362fc480c8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока назначил административный штраф в размере 80 тысяч рублей местному жителю за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.По информации полиции, 27-летний житель Владивостока в социальных сетях и популярных мессенджерах призывал приморцев к участию в несогласованном митинге "против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом".Статья внесена в КоАП РФ 4 марта 2022 года, она предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/piket-1777738048.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112837/73/1128377304_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_341f93fccb0270e40ab0165f8408dffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
05:44 15.03.2022
 
Жителя Владивостока оштрафовали за дискредитацию действий ВС России

Жителя Владивостока оштрафовали на 80 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Полиция
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока назначил административный штраф в размере 80 тысяч рублей местному жителю за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.
По информации полиции, 27-летний житель Владивостока в социальных сетях и популярных мессенджерах призывал приморцев к участию в несогласованном митинге "против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом".
"В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Советский суд города Владивостока... назначил нарушителю административный штраф в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Статья внесена в КоАП РФ 4 марта 2022 года, она предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пассажиры в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:30
Москвичку оштрафовали в метро за несанкционированный пикет
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала