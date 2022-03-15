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Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность - РИА Новости, 15.03.2022
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Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность
Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность - РИА Новости, 15.03.2022
Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность
Все горняки шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике, где был обесточен вентилятор из-за обстрела украинскими войсками, подняты на поверхность,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:19
2022-03-15T10:29
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство угля и энергетики днр
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Все горняки шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике, где был обесточен вентилятор из-за обстрела украинскими войсками, подняты на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что после обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков. Позднее министерство угля и энергетики ДНР сообщало, под землей оказались 294 человека."Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов все горняки подняты на поверхность", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Накануне произошел похожий инцидент. Тогда на шахте имени Засядько в ДНР под землей остались 83 человека. В течение дня их вывели на поверхность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/obstrel-1778055591.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство угля и энергетики днр, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
10:19 15.03.2022 (обновлено: 10:29 15.03.2022)
 
Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность

Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты имени Скочинского подняли на поверхность

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкШахта "Калиновская-Восточная" в Донецкой области
Шахта Калиновская-Восточная в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Шахта "Калиновская-Восточная" в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Все горняки шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике, где был обесточен вентилятор из-за обстрела украинскими войсками, подняты на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что после обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков. Позднее министерство угля и энергетики ДНР сообщало, под землей оказались 294 человека.
"Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов все горняки подняты на поверхность", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Накануне произошел похожий инцидент. Тогда на шахте имени Засядько в ДНР под землей остались 83 человека. В течение дня их вывели на поверхность.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство угля и энергетики ДНРРоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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