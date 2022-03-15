https://ria.ru/20220315/shakhta-1778202044.html

Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность

Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность - РИА Новости, 15.03.2022

Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность

Все горняки шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике, где был обесточен вентилятор из-за обстрела украинскими войсками, подняты на поверхность,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:19

2022-03-15T10:19

2022-03-15T10:29

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство угля и энергетики днр

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149114/57/1491145728_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_df19161ed836d09882cd99f75a6f9b99.jpg

ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Все горняки шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике, где был обесточен вентилятор из-за обстрела украинскими войсками, подняты на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что после обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков. Позднее министерство угля и энергетики ДНР сообщало, под землей оказались 294 человека."Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов все горняки подняты на поверхность", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Накануне произошел похожий инцидент. Тогда на шахте имени Засядько в ДНР под землей остались 83 человека. В течение дня их вывели на поверхность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/obstrel-1778055591.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство угля и энергетики днр, россия, вооруженные силы рф, владимир путин