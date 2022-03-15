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В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты - РИА Новости, 15.03.2022
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В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты
В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты - РИА Новости, 15.03.2022
В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты
Под землей на шахте им. Скочинского в ДНР находятся 294 человека, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:56
2022-03-15T10:02
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Под землей на шахте им. Скочинского в ДНР находятся 294 человека, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики."В 8.55 в результате обстрела обесточен вентилятор главного проветривания шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Под землей находится 294 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В министерстве угля и энергетики отметили, что "согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятие вызван отряд горноспасателей".Накануне в результате обстрела на шахте имени Засядько в ДНР со стороны украинских войск был обесточен вентиляционный ствол, под землей в этот момент находились 83 человека. Позднее их подняли на поверхность, никто не пострадал.
https://ria.ru/20220315/obstrel-1778197658.html
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в мире, донецкая народная республика
09:56 15.03.2022 (обновлено: 10:02 15.03.2022)
 
В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты

В ДНР после обстрела шахты имени Скочинского под землей остаются 294 горняка

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкШахта "Калиновская-Восточная" в Донецкой области
Шахта Калиновская-Восточная в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Шахта "Калиновская-Восточная" в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Под землей на шахте им. Скочинского в ДНР находятся 294 человека, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.
"В 8.55 в результате обстрела обесточен вентилятор главного проветривания шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Под землей находится 294 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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В министерстве угля и энергетики отметили, что "согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятие вызван отряд горноспасателей".
Накануне в результате обстрела на шахте имени Засядько в ДНР со стороны украинских войск был обесточен вентиляционный ствол, под землей в этот момент находились 83 человека. Позднее их подняли на поверхность, никто не пострадал.
 
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