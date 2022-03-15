https://ria.ru/20220315/shakhta-1778198497.html

В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты

В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты - РИА Новости, 15.03.2022

В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты

Под землей на шахте им. Скочинского в ДНР находятся 294 человека, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:56

2022-03-15T09:56

2022-03-15T10:02

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Под землей на шахте им. Скочинского в ДНР находятся 294 человека, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики."В 8.55 в результате обстрела обесточен вентилятор главного проветривания шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Под землей находится 294 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В министерстве угля и энергетики отметили, что "согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятие вызван отряд горноспасателей".Накануне в результате обстрела на шахте имени Засядько в ДНР со стороны украинских войск был обесточен вентиляционный ствол, под землей в этот момент находились 83 человека. Позднее их подняли на поверхность, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220315/obstrel-1778197658.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика