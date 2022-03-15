https://ria.ru/20220315/se-1778242207.html

Россия формально останется в Совете Европы до конца года, сообщил Косачев

Россия формально останется в Совете Европы до конца года, сообщил Косачев - РИА Новости, 15.03.2022

Россия формально останется в Совете Европы до конца года, сообщил Косачев

Если Россия в ближайшее время объявит о выходе из Совета Европы, то формально она останется членом организации до конца года, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:15

2022-03-15T13:15

2022-03-15T13:27

россия

парламентская ассамблея совета европы

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совет европы

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Если Россия в ближайшее время объявит о выходе из Совета Европы, то формально она останется членом организации до конца года, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Условия членства (в организации) прописаны в уставе Совета Европы, Россия его ратифицировала. Формально мы будем оставаться в Совете Европы до конца текущего года, если мы в этом году выйдем из СЕ", - сказал парламентарий во вторник в эфире телеканала "Вместе РФ".Он пояснил, что если наше решение будет объявлено в последние три месяца этого года, то действие устава СЕ распространится даже на следующий год."Уверен, до этого не дойдет. Подозреваю, события будут развиваться в самые ближайшие дни, в самое ближайшее время", - отметил он.Он также выразил надежду, что не будет исполнен и наш финансовый взнос, который составляет 33 миллиона евро.Ранее Косачев сообщил РИА Новости, что Россия в этом году не вносила свой взнос в Совете Европы, пояснив, что государства – члены организации вносят взносы до 1 июля. По мнению сенатора, нет смысла его вносить, если будет принято решение о выходе России из состава организации.

https://ria.ru/20220315/vykhod-1778238691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/sovet-evropy-1778185850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, парламентская ассамблея совета европы, в мире, совет европы, константин косачев, совет федерации рф