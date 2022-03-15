https://ria.ru/20220315/sdelki-1778352633.html

Евросоюз запретил проводить сделки с рядом российских компаний

Евросоюз запретил проводить сделки с рядом российских компаний - РИА Новости, 15.03.2022

Евросоюз запретил проводить сделки с рядом российских компаний

Евросоюз своими новыми ограничительными мерами запретил сделки с "Роснефтью", "Газпром нефтью", "Камазом", "Транснефтью", говорится в документе, опубликованном... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T22:14

2022-03-15T22:14

2022-03-15T23:37

экономика

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз своими новыми ограничительными мерами запретил сделки с "Роснефтью", "Газпром нефтью", "Камазом", "Транснефтью", говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено прямо или косвенно участвовать в любых сделках с юридическим лицом, организацией или органом, учрежденном в России… как указано в приложении XIX… ОПК "Оборонпром", ОАК, "Уралвагонзавод", "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", "Алмаз-Антей", "Камаз", - говорится в документе.Также в приложении указаны Ростех, "Севмаш", "Совкомфлот" и Объединенная судостроительная корпорация.Эти ограничения также касаются юридических лиц, организаций или органов, учрежденных за пределами ЕС, права собственности которых прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% перечисленным в приложении структурам. Он распространяется, в частности, и на те юрлица, организации или органы, которые действуют от имени этих структур.Запрет не должен касаться исполнения до 15 мая 2022 года контрактов, заключенных до 16 марта 2022 года, уточняется в документе.Запрет не должен распространяться на транзакции, которые строго необходимы для покупки, импорта или перевозки ископаемого топлива, в частности, угля, нефти и природного газа, а также титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из или через Россию в ЕС.Он не должен затрагивать и транзакции, связанные с энергетическими проектами за пределами РФ, в которых перечисленные в приложении структуры являются миноритарными акционерами.Запрет вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, санкции в отношении россии