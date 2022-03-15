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Военнообязанным депутатам назначили даты регулярных учебных сборов - РИА Новости, 15.03.2022
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Военнообязанным депутатам назначили даты регулярных учебных сборов
Военнообязанным депутатам назначили даты регулярных учебных сборов - РИА Новости, 15.03.2022
Военнообязанным депутатам назначили даты регулярных учебных сборов
Военнообязанные депутаты Госдумы, их помощники и работники аппарата пройдут регулярные учебно-методические сборы в начале июня 2022 года, копия письма,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:26
2022-03-15T15:56
владимир путин
россия
госдума рф
общество
безопасность
александр хинштейн
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнообязанные депутаты Госдумы, их помощники и работники аппарата пройдут регулярные учебно-методические сборы в начале июня 2022 года, копия письма, разосланного депутатам аппаратом одной из фракций, есть в распоряжении РИА Новости.Как уточнил другой собеседник агентства, сборы проходят в рамках указа, подписанного президентом. Проходят они раз в три года, один раз в каждый думский созыв, добавил он.В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что такие сборы штатно проводятся один раз в созыв и именно в первый год после формирования нового состава Госдумы. По его словам, предыдущие сборы были пять лет назад, в июне 2017 года."Решение о проведении сборов в текущем году принималось еще в январе. Никакого отношения к специальной военной операции это не имеет", - уточнил он.
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владимир путин, россия, госдума рф, общество, безопасность, александр хинштейн
14:26 15.03.2022 (обновлено: 15:56 15.03.2022)
 
Военнообязанным депутатам назначили даты регулярных учебных сборов

Военнообязанные депутаты Госдумы пройдут регулярные учебные сборы в июне 2022 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнообязанные депутаты Госдумы, их помощники и работники аппарата пройдут регулярные учебно-методические сборы в начале июня 2022 года, копия письма, разосланного депутатам аппаратом одной из фракций, есть в распоряжении РИА Новости.
"Комитетом ГД по обороне достигнута предварительная договоренность с Минобороны России о проведении в период с 6 по 10 июня 2022 года учебно-методических сборов с военнообязанными депутатами ГД VIII созыва, их помощниками и государственными гражданскими служащими аппарата ГД - офицерами запаса", - указывается в сообщении.
Как уточнил другой собеседник агентства, сборы проходят в рамках указа, подписанного президентом. Проходят они раз в три года, один раз в каждый думский созыв, добавил он.
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.
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В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что такие сборы штатно проводятся один раз в созыв и именно в первый год после формирования нового состава Госдумы. По его словам, предыдущие сборы были пять лет назад, в июне 2017 года.
"Решение о проведении сборов в текущем году принималось еще в январе. Никакого отношения к специальной военной операции это не имеет", - уточнил он.
 
Владимир ПутинРоссияГосдума РФОбществоБезопасностьАлександр Хинштейн
 
 
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