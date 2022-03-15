https://ria.ru/20220315/sbory-1778261245.html

Военнообязанным депутатам назначили даты регулярных учебных сборов

Военнообязанным депутатам назначили даты регулярных учебных сборов - РИА Новости, 15.03.2022

Военнообязанным депутатам назначили даты регулярных учебных сборов

Военнообязанные депутаты Госдумы, их помощники и работники аппарата пройдут регулярные учебно-методические сборы в начале июня 2022 года, копия письма,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:26

2022-03-15T14:26

2022-03-15T15:56

владимир путин

россия

госдума рф

общество

безопасность

александр хинштейн

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнообязанные депутаты Госдумы, их помощники и работники аппарата пройдут регулярные учебно-методические сборы в начале июня 2022 года, копия письма, разосланного депутатам аппаратом одной из фракций, есть в распоряжении РИА Новости.Как уточнил другой собеседник агентства, сборы проходят в рамках указа, подписанного президентом. Проходят они раз в три года, один раз в каждый думский созыв, добавил он.В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что такие сборы штатно проводятся один раз в созыв и именно в первый год после формирования нового состава Госдумы. По его словам, предыдущие сборы были пять лет назад, в июне 2017 года."Решение о проведении сборов в текущем году принималось еще в январе. Никакого отношения к специальной военной операции это не имеет", - уточнил он.

https://ria.ru/20220305/sbory-1776768103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, госдума рф, общество, безопасность, александр хинштейн