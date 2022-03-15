14:26 15.03.2022 (обновлено: 15:56 15.03.2022)
Военнообязанным депутатам назначили даты регулярных учебных сборов
Военнообязанные депутаты Госдумы пройдут регулярные учебные сборы в июне 2022 года
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнообязанные депутаты Госдумы, их помощники и работники аппарата пройдут регулярные учебно-методические сборы в начале июня 2022 года, копия письма, разосланного депутатам аппаратом одной из фракций, есть в распоряжении РИА Новости.
"Комитетом ГД по обороне достигнута предварительная договоренность с Минобороны России о проведении в период с 6 по 10 июня 2022 года учебно-методических сборов с военнообязанными депутатами ГД VIII созыва, их помощниками и государственными гражданскими служащими аппарата ГД - офицерами запаса", - указывается в сообщении.
Как уточнил другой собеседник агентства, сборы проходят в рамках указа, подписанного президентом. Проходят они раз в три года, один раз в каждый думский созыв, добавил он.
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что такие сборы штатно проводятся один раз в созыв и именно в первый год после формирования нового состава Госдумы. По его словам, предыдущие сборы были пять лет назад, в июне 2017 года.
"Решение о проведении сборов в текущем году принималось еще в январе. Никакого отношения к специальной военной операции это не имеет", - уточнил он.