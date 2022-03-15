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Управляющий директор группы "Яндекс" Худавердян попал в список санкций ЕС - РИА Новости, 15.03.2022
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Управляющий директор группы "Яндекс" Худавердян попал в список санкций ЕС
Управляющий директор группы "Яндекс" Худавердян попал в список санкций ЕС - РИА Новости, 15.03.2022
Управляющий директор группы "Яндекс" Худавердян попал в список санкций ЕС
Управляющий директор группы "Яндекс" и новый генеральный директор "Яндекса" в России Тигран Худавердян внесен в санкционный список ЕС из-за ситуации на Украине, РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:54
2022-03-15T23:54
в мире
технологии
яндекс
россия
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Управляющий директор группы "Яндекс" и новый генеральный директор "Яндекса" в России Тигран Худавердян внесен в санкционный список ЕС из-за ситуации на Украине, следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа.Ранее "Яндекс" сообщил, что гендиректором "Яндекса" в России вместо Елены Буниной назначен Худавердян, он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора всей группы "Яндекс".В ЕС подчеркивают, что считают "Яндекс" причастным к "сокрытию информации от россиян по военной операции России на Украине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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в мире, технологии, яндекс, россия, санкции, санкции в отношении россии
23:54 15.03.2022
 
Управляющий директор группы "Яндекс" Худавердян попал в список санкций ЕС

Управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян попал в список санкций ЕС

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип компании "Яндекс"
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Управляющий директор группы "Яндекс" и новый генеральный директор "Яндекса" в России Тигран Худавердян внесен в санкционный список ЕС из-за ситуации на Украине, следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа.
Ранее "Яндекс" сообщил, что гендиректором "Яндекса" в России вместо Елены Буниной назначен Худавердян, он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора всей группы "Яндекс".
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В ЕС подчеркивают, что считают "Яндекс" причастным к "сокрытию информации от россиян по военной операции России на Украине".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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