https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778351278.html

Британия ввела санкции против нового главы "Яндекса" Худавердяна

Британия ввела санкции против нового главы "Яндекса" Худавердяна - РИА Новости, 15.03.2022

Британия ввела санкции против нового главы "Яндекса" Худавердяна

Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T21:52

2022-03-15T21:52

2022-03-15T21:52

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ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости. Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна, следует из документа, опубликованного британским правительством.Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/mvf-1778348010.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, лиз трасс, великобритания