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Британия ввела санкции против нового главы "Яндекса" Худавердяна - РИА Новости, 15.03.2022
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Британия ввела санкции против нового главы "Яндекса" Худавердяна
Британия ввела санкции против нового главы "Яндекса" Худавердяна - РИА Новости, 15.03.2022
Британия ввела санкции против нового главы "Яндекса" Худавердяна
Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T21:52
2022-03-15T21:52
в мире
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лиз трасс
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ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости. Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна, следует из документа, опубликованного британским правительством.Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/mvf-1778348010.html
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в мире, россия, лиз трасс, великобритания
21:52 15.03.2022
 
Британия ввела санкции против нового главы "Яндекса" Худавердяна

Британия ввела санкции против главы "Яндекса" Худавердяна, журналистов Шейнина и Гаспаряна

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы
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ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости. Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна, следует из документа, опубликованного британским правительством.
Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.
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По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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