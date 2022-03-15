Рейтинг@Mail.ru
Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778323924.html
Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо
Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо - РИА Новости, 15.03.2022
Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо
Министерство иностранных России опубликовало "черный список" граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, среди которых - премьер Канады Джастин Трюдо,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:36
2022-03-15T18:50
россия
канада
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джастин трюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных России опубликовало "черный список" граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, среди которых - премьер Канады Джастин Трюдо, министры иностранных дел и обороны Мелани Джоли и Анита Ананд.Согласно сообщению ведомства, "канадские" персональные санкции были введены в ответ на "лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус". Вместе с премьером, главами МИД и обороны под запрет попали также большинство депутатов палаты общин канадского парламента и "агрессивные пробандеровские элементы" - всего 313 человек."Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей – в ущерб канадским же интересам, – неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор", - отметило министерство.
https://ria.ru/20220315/bayden-1778311414.html
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_0813fb1e1c939ed5bde749525c1f26c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джастин трюдо
18:36 15.03.2022 (обновлено: 18:50 15.03.2022)
 
Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо

Россия ввела персональные санкции против премьера Канады Трюдо, министров и парламентариев

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных России опубликовало "черный список" граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, среди которых - премьер Канады Джастин Трюдо, министры иностранных дел и обороны Мелани Джоли и Анита Ананд.
Согласно сообщению ведомства, "канадские" персональные санкции были введены в ответ на "лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус". Вместе с премьером, главами МИД и обороны под запрет попали также большинство депутатов палаты общин канадского парламента и "агрессивные пробандеровские элементы" - всего 313 человек.
"Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей – в ущерб канадским же интересам, – неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор", - отметило министерство.
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 17:42
Россия ввела персональные санкции против Байдена
 
РоссияКанадаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала