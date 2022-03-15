https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778323924.html

Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо

Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо - РИА Новости, 15.03.2022

Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо

Министерство иностранных России опубликовало "черный список" граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, среди которых - премьер Канады Джастин Трюдо,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:36

2022-03-15T18:36

2022-03-15T18:50

россия

канада

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных России опубликовало "черный список" граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, среди которых - премьер Канады Джастин Трюдо, министры иностранных дел и обороны Мелани Джоли и Анита Ананд.Согласно сообщению ведомства, "канадские" персональные санкции были введены в ответ на "лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус". Вместе с премьером, главами МИД и обороны под запрет попали также большинство депутатов палаты общин канадского парламента и "агрессивные пробандеровские элементы" - всего 313 человек."Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей – в ущерб канадским же интересам, – неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор", - отметило министерство.

https://ria.ru/20220315/bayden-1778311414.html

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, канада, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джастин трюдо