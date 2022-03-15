18:36 15.03.2022 (обновлено: 18:50 15.03.2022)
Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо
Россия ввела персональные санкции против премьера Канады Трюдо, министров и парламентариев
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных России опубликовало "черный список" граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, среди которых - премьер Канады Джастин Трюдо, министры иностранных дел и обороны Мелани Джоли и Анита Ананд.
Согласно сообщению ведомства, "канадские" персональные санкции были введены в ответ на "лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус". Вместе с премьером, главами МИД и обороны под запрет попали также большинство депутатов палаты общин канадского парламента и "агрессивные пробандеровские элементы" - всего 313 человек.
"Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей – в ущерб канадским же интересам, – неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор", - отметило министерство.
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