Рейтинг@Mail.ru
Правительство подготовило план реагирования на санкции - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html
Правительство подготовило план реагирования на санкции
Правительство подготовило план реагирования на санкции - РИА Новости, 15.03.2022
Правительство подготовило план реагирования на санкции
Российское правительство подготовило проект плана по противодействию западным санкциям — в него включили более 100 инициатив, а объем финансирования составит... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:54
2022-03-15T18:08
экономика
михаил мишустин
россия
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879587_41:0:2802:1553_1920x0_80_0_0_8e2fcd53b2c8102861e1b5a1e7e5134e.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российское правительство подготовило проект плана по противодействию западным санкциям — в него включили более 100 инициатив, а объем финансирования составит около триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."По поручениям президента подготовлен целый комплекс мер, многие из них вошли в проект плана первоочередных действий, это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от ситуации", — сказал он на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях ограничений.По словам Мишустина, некоторые из этих шагов реализуют до конца марта.Он отметил, что документ одобрят на предстоящем совещании правительства.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220315/sakhar-1778295249.html
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778249529.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879587_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_a6b9dab67ee510b811dd3a76a2e31b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия, украина, санкции в отношении россии
16:54 15.03.2022 (обновлено: 18:08 15.03.2022)
 
Правительство подготовило план реагирования на санкции

Мишустин: план поддержки экономики России включает более 100 инициатив на триллион рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российское правительство подготовило проект плана по противодействию западным санкциям — в него включили более 100 инициатив, а объем финансирования составит около триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поручениям президента подготовлен целый комплекс мер, многие из них вошли в проект плана первоочередных действий, это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от ситуации", — сказал он на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях ограничений.
По словам Мишустина, некоторые из этих шагов реализуют до конца марта.
Он отметил, что документ одобрят на предстоящем совещании правительства.
Сахарный песок на прилавке в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 16:36
Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 13:44
Глава СПЧ назвал цель введения санкций против России
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала