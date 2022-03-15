https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html

Правительство подготовило план реагирования на санкции

Правительство подготовило план реагирования на санкции - РИА Новости, 15.03.2022

Правительство подготовило план реагирования на санкции

Российское правительство подготовило проект плана по противодействию западным санкциям — в него включили более 100 инициатив, а объем финансирования составит... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:54

2022-03-15T16:54

2022-03-15T18:08

экономика

михаил мишустин

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российское правительство подготовило проект плана по противодействию западным санкциям — в него включили более 100 инициатив, а объем финансирования составит около триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."По поручениям президента подготовлен целый комплекс мер, многие из них вошли в проект плана первоочередных действий, это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от ситуации", — сказал он на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях ограничений.По словам Мишустина, некоторые из этих шагов реализуют до конца марта.Он отметил, что документ одобрят на предстоящем совещании правительства.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220315/sakhar-1778295249.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778249529.html

россия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, украина, санкции в отношении россии