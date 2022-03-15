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Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 15.03.2022
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Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 15.03.2022
Канада расширила санкции против России
Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц, говорится в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:25
2022-03-15T16:38
в мире
канада
игорь конашенков
максим решетников
россия
вмф рф
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц, говорится в распространенном заявлении правительства североамериканской страны.Согласно обновленному списку, под ограничения попали в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов.
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в мире, канада, игорь конашенков, максим решетников, россия, вмф рф, михаил мизинцев
16:25 15.03.2022 (обновлено: 16:38 15.03.2022)
 
Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России, включив в них Конашенкова, Мизинцева и Решетникова

© AFP 2022 / Lars HagbergЗдание посольства Российской Федерации в Оттаве, Канада
Здание посольства Российской Федерации в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / Lars Hagberg
Здание посольства Российской Федерации в Оттаве, Канада
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц, говорится в распространенном заявлении правительства североамериканской страны.
Согласно обновленному списку, под ограничения попали в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов.
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
16:23
В Испании задержали яхту, попавшую под санкции против России
 
В миреКанадаИгорь КонашенковМаксим РешетниковРоссияВМФ РФМихаил Мизинцев
 
 
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