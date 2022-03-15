https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778292399.html
Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 15.03.2022
Канада расширила санкции против России
Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц, говорится в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:25
2022-03-15T16:25
2022-03-15T16:38
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игорь конашенков
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц, говорится в распространенном заявлении правительства североамериканской страны.Согласно обновленному списку, под ограничения попали в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов.
https://ria.ru/20220315/yakhta-1778291972.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, игорь конашенков, максим решетников, россия, вмф рф, михаил мизинцев
16:25 15.03.2022 (обновлено: 16:38 15.03.2022)
Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России, включив в них Конашенкова, Мизинцева и Решетникова