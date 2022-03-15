https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778292399.html

Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 15.03.2022

Канада расширила санкции против России

Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц, говорится в... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:25

2022-03-15T16:25

2022-03-15T16:38

в мире

канада

игорь конашенков

максим решетников

россия

вмф рф

михаил мизинцев

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц, говорится в распространенном заявлении правительства североамериканской страны.Согласно обновленному списку, под ограничения попали в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов.

https://ria.ru/20220315/yakhta-1778291972.html

канада

россия

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Ольга Маркова

в мире, канада, игорь конашенков, максим решетников, россия, вмф рф, михаил мизинцев