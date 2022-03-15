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Санкции США направлены против простых граждан, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
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Санкции США направлены против простых граждан, заявил Лавров
Санкции США направлены против простых граждан, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
Санкции США направлены против простых граждан, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции США направлены против простых граждан России. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:59
2022-03-15T14:10
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции США направлены против простых граждан России.По итогам переговоров с главой МИД Ирана он подчеркнул, что у Москвы и Тегерана единая позиция по поводу вреда односторонних санкций."У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов, равно как и уже упомянутые мной нелегитимные односторонние рестрикции, направленные прежде всего против рядовых граждан", - сказал он.
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире
13:59 15.03.2022 (обновлено: 14:10 15.03.2022)
 
Санкции США направлены против простых граждан, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: санкции США направлены против простых граждан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции США направлены против простых граждан России.
По итогам переговоров с главой МИД Ирана он подчеркнул, что у Москвы и Тегерана единая позиция по поводу вреда односторонних санкций.
"У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов, равно как и уже упомянутые мной нелегитимные односторонние рестрикции, направленные прежде всего против рядовых граждан", - сказал он.
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