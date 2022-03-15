https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778254952.html

Санкции США направлены против простых граждан, заявил Лавров

Санкции США направлены против простых граждан, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022

Санкции США направлены против простых граждан, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции США направлены против простых граждан России. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:59

2022-03-15T13:59

2022-03-15T14:10

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции США направлены против простых граждан России.По итогам переговоров с главой МИД Ирана он подчеркнул, что у Москвы и Тегерана единая позиция по поводу вреда односторонних санкций."У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов, равно как и уже упомянутые мной нелегитимные односторонние рестрикции, направленные прежде всего против рядовых граждан", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/yaponiya-1778255575.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире