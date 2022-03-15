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Глава СПЧ назвал цель введения санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022
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Глава СПЧ назвал цель введения санкций против России
Глава СПЧ назвал цель введения санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022
Глава СПЧ назвал цель введения санкций против России
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что введение новых санкций против России - это давление на людей и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:44
2022-03-15T13:44
в мире
санкции в отношении россии
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что введение новых санкций против России - это давление на людей и попытка подвести их к протестам против власти, но этого не произойдет: наоборот, ограничения увеличили поддержку гражданами линии главы государства."Это давление на народ, и они (авторы санкций - ред.) хотят вызвать восстание, если называть все своими словами. Они полагают, что они подведут российский народ к необходимости протеста против собственного государства, против собственной власти. Этого не будет", - сообщил Фадеев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, подавляющее большинство людей в России поддерживает линию президента страны Владимира Путина по ситуации на Украине."Мы можем сослаться на опросы общественного мнения, поддержка линии президента выросла за время проведения спецоперации – более 70%. Есть часть, около 20%, которые не поддерживают линию, да. Потому что это сложная и драматическая ситуация", - сообщил Фадеев.Также он отметил, что уход "по команде" западных компаний заставит элиту, считавшую, что "мы все купим, чего не можем делать сами", встряхнуться - и Россия начнет работу по воссозданию потерянных отраслей."Я надеюсь &lt;…&gt;, что это положение дел заставит наконец принять радикальные решения", - добавил Фадеев, выразив уверенность, что "очень много мы можем делать с вами, начиная с самолетов".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778243079.html
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в мире, санкции в отношении россии, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:44 15.03.2022
 
Глава СПЧ назвал цель введения санкций против России

Глава СПЧ: целью санкций был протест против власти России, но они привели к обратному

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что введение новых санкций против России - это давление на людей и попытка подвести их к протестам против власти, но этого не произойдет: наоборот, ограничения увеличили поддержку гражданами линии главы государства.
"Это давление на народ, и они (авторы санкций - ред.) хотят вызвать восстание, если называть все своими словами. Они полагают, что они подведут российский народ к необходимости протеста против собственного государства, против собственной власти. Этого не будет", - сообщил Фадеев в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, подавляющее большинство людей в России поддерживает линию президента страны Владимира Путина по ситуации на Украине.
"Мы можем сослаться на опросы общественного мнения, поддержка линии президента выросла за время проведения спецоперации – более 70%. Есть часть, около 20%, которые не поддерживают линию, да. Потому что это сложная и драматическая ситуация", - сообщил Фадеев.
Также он отметил, что уход "по команде" западных компаний заставит элиту, считавшую, что "мы все купим, чего не можем делать сами", встряхнуться - и Россия начнет работу по воссозданию потерянных отраслей.
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"Я надеюсь <…>, что это положение дел заставит наконец принять радикальные решения", - добавил Фадеев, выразив уверенность, что "очень много мы можем делать с вами, начиная с самолетов".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреСанкции в отношении РоссииСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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