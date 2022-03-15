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Посол в Париже сравнил новые санкции с действиями бандитов с большой дороги - РИА Новости, 15.03.2022
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Посол в Париже сравнил новые санкции с действиями бандитов с большой дороги
Посол в Париже сравнил новые санкции с действиями бандитов с большой дороги - РИА Новости, 15.03.2022
Посол в Париже сравнил новые санкции с действиями бандитов с большой дороги
Новый пакет санкций ЕС против РФ напоминает действия бандитов с большой дороги, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:19
2022-03-15T13:45
санкции в отношении россии
в мире
россия
франция
алексей мешков
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Новый пакет санкций ЕС против РФ напоминает действия бандитов с большой дороги, заявил посол России во Франции Алексей Мешков."Я не сравнивал, после введения сегодня или завтра нового, четвёртого пакета европейских санкций, обгонит ли ЕС другие страны или нет, я знаю только одно: не только мы, но и вы от этого серьезно пострадаете. Но то, что это уже напоминает какие-то действия бандитов с большой дороги - это однозначно", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник. Он отметил, что у России сейчас украли 300 млрд золото-валютных резервов.Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, они затронут более 600 россиян.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, франция, алексей мешков
13:19 15.03.2022 (обновлено: 13:45 15.03.2022)
 
Посол в Париже сравнил новые санкции с действиями бандитов с большой дороги

Посол в Париже Мешков сравнил санкции против России с действиями бандитов с большой дороги

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Новый пакет санкций ЕС против РФ напоминает действия бандитов с большой дороги, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
"Я не сравнивал, после введения сегодня или завтра нового, четвёртого пакета европейских санкций, обгонит ли ЕС другие страны или нет, я знаю только одно: не только мы, но и вы от этого серьезно пострадаете. Но то, что это уже напоминает какие-то действия бандитов с большой дороги - это однозначно", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник. Он отметил, что у России сейчас украли 300 млрд золото-валютных резервов.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, они затронут более 600 россиян.
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