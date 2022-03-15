https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778243079.html

Посол в Париже сравнил новые санкции с действиями бандитов с большой дороги

Посол в Париже сравнил новые санкции с действиями бандитов с большой дороги - РИА Новости, 15.03.2022

Посол в Париже сравнил новые санкции с действиями бандитов с большой дороги

Новый пакет санкций ЕС против РФ напоминает действия бандитов с большой дороги, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:19

2022-03-15T13:19

2022-03-15T13:45

санкции в отношении россии

в мире

россия

франция

алексей мешков

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Новый пакет санкций ЕС против РФ напоминает действия бандитов с большой дороги, заявил посол России во Франции Алексей Мешков."Я не сравнивал, после введения сегодня или завтра нового, четвёртого пакета европейских санкций, обгонит ли ЕС другие страны или нет, я знаю только одно: не только мы, но и вы от этого серьезно пострадаете. Но то, что это уже напоминает какие-то действия бандитов с большой дороги - это однозначно", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник. Он отметил, что у России сейчас украли 300 млрд золото-валютных резервов.Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, они затронут более 600 россиян.

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россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, франция, алексей мешков