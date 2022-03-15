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В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада - РИА Новости, 15.03.2022
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В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада
В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада - РИА Новости, 15.03.2022
В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада
Российская экономика испытывает трудности из-за санкций, которые Запад ввел в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, но Москва рассматривает это... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:51
2022-03-15T13:40
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российская экономика испытывает трудности из-за санкций, которые Запад ввел в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, но Москва рассматривает это как возможность для развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Таким образом он не согласился с официальным представителем Белого дома Джен Псаки, которая накануне заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" российскую экономику с помощью санкций.Как стало известно ранее во вторник, в течение дня ЕС примет новый пакет антироссийских санкций. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, ограничения затронут более 600 граждан России. Он добавил, что "такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза". Ограничения затронут большую часть финансовой системы России, также появится запрет на поставки в Россию предметов роскоши.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Запад принял весьма серьезные меры, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что нужен анализ и совместная работа ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/ekonomika-1778209615.html
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:51 15.03.2022 (обновлено: 13:40 15.03.2022)
 
В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада

Песков о санкциях: нет худа без добра, пытаемся использовать трудности в своих интересах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российская экономика испытывает трудности из-за санкций, которые Запад ввел в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, но Москва рассматривает это как возможность для развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом он не согласился с официальным представителем Белого дома Джен Псаки, которая накануне заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" российскую экономику с помощью санкций.
"Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности, но любые трудности, которые мы переживаем, являются одновременно и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, налаживания новых производств. <...> У нас есть хорошая пословица: нет худа без добра. Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах", — сказал Песков журналистам.
Как стало известно ранее во вторник, в течение дня ЕС примет новый пакет антироссийских санкций. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, ограничения затронут более 600 граждан России. Он добавил, что "такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза". Ограничения затронут большую часть финансовой системы России, также появится запрет на поставки в Россию предметов роскоши.
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
10:56Авторы
Кто рвет экономику Запада "в клочья"?
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Запад принял весьма серьезные меры, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что нужен анализ и совместная работа ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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