https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778236645.html

В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада

В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада - РИА Новости, 15.03.2022

В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада

Российская экономика испытывает трудности из-за санкций, которые Запад ввел в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, но Москва рассматривает это... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:51

2022-03-15T12:51

2022-03-15T13:40

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российская экономика испытывает трудности из-за санкций, которые Запад ввел в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, но Москва рассматривает это как возможность для развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Таким образом он не согласился с официальным представителем Белого дома Джен Псаки, которая накануне заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" российскую экономику с помощью санкций.Как стало известно ранее во вторник, в течение дня ЕС примет новый пакет антироссийских санкций. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, ограничения затронут более 600 граждан России. Он добавил, что "такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза". Ограничения затронут большую часть финансовой системы России, также появится запрет на поставки в Россию предметов роскоши.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Запад принял весьма серьезные меры, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что нужен анализ и совместная работа ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/ekonomika-1778209615.html

https://ria.ru/20220314/unichtozhenie-1778151104.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии