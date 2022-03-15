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В Лондоне анонсировали "сотни" новых санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022
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В Лондоне анонсировали "сотни" новых санкций против России
В Лондоне анонсировали "сотни" новых санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022
В Лондоне анонсировали "сотни" новых санкций против России
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций в отношении России, говорится в сообщении МИД. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:22
2022-03-15T13:29
санкции в отношении россии
россия
лиз трасс
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций в отношении России, говорится в сообщении МИД."Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций против России. Санкции будут направлены против большего числа российских олигархов и членов их семей, политических союзников (президента РФ Владимира - ред.) Путина и пропагандистов", - отмечается в сообщении.Уточняется, что новые санкции стали возможны в связи с принятием поправок в Закон об экономических преступлениях.
https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html
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санкции в отношении россии, россия, лиз трасс, великобритания, в мире
12:22 15.03.2022 (обновлено: 13:29 15.03.2022)
 
В Лондоне анонсировали "сотни" новых санкций против России

Глава МИД Британии Трасс анонсировала "сотни" новых санкций против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций в отношении России, говорится в сообщении МИД.
"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций против России. Санкции будут направлены против большего числа российских олигархов и членов их семей, политических союзников (президента РФ Владимира - ред.) Путина и пропагандистов", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что новые санкции стали возможны в связи с принятием поправок в Закон об экономических преступлениях.
Мужчина проходит мимо отражения флага Китая на пешеходном мосту в Гонконге - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Санкции в отношении РоссииРоссияЛиз ТрассВеликобританияВ мире
 
 
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