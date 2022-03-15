https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778228507.html

В Лондоне анонсировали "сотни" новых санкций против России

В Лондоне анонсировали "сотни" новых санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022

В Лондоне анонсировали "сотни" новых санкций против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций в отношении России, говорится в сообщении МИД. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:22

2022-03-15T12:22

2022-03-15T13:29

санкции в отношении россии

россия

лиз трасс

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций в отношении России, говорится в сообщении МИД."Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций против России. Санкции будут направлены против большего числа российских олигархов и членов их семей, политических союзников (президента РФ Владимира - ред.) Путина и пропагандистов", - отмечается в сообщении.Уточняется, что новые санкции стали возможны в связи с принятием поправок в Закон об экономических преступлениях.

https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, лиз трасс, великобритания, в мире