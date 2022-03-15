11:34 15.03.2022 (обновлено: 12:28 15.03.2022)
ЕС запретит импорт некоторых стальных изделий из России
Евросоюз ввел запрет на импорт стальных и железных изделий из России на 3,3 миллиарда евро
Сталелитейное производство. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введет новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении импорта определенных стальных и железных изделий, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Запрет ЕС на импорт тех стальных изделий, которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС, что составляет примерно 3,3 миллиарда евро потерянных экспортных доходов для России", — отмечает ЕК.
Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
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