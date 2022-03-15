https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778217596.html

ЕС запретит импорт некоторых стальных изделий из России

ЕС запретит импорт некоторых стальных изделий из России - РИА Новости, 15.03.2022

ЕС запретит импорт некоторых стальных изделий из России

Евросоюз введет новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении импорта определенных стальных и железных изделий, говорится в сообщении РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:34

2022-03-15T11:34

2022-03-15T12:28

экономика

евросоюз

россия

обострение ситуации в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введет новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении импорта определенных стальных и железных изделий, говорится в сообщении Еврокомиссии."Запрет ЕС на импорт тех стальных изделий, которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС, что составляет примерно 3,3 миллиарда евро потерянных экспортных доходов для России", — отмечает ЕК.Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия