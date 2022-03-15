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Нефтегазовая компания MOL может продолжить работу в России, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.03.2022
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Нефтегазовая компания MOL может продолжить работу в России, заявил Сийярто
Нефтегазовая компания MOL может продолжить работу в России, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.03.2022
Нефтегазовая компания MOL может продолжить работу в России, заявил Сийярто
Важно поддерживать единство ЕС по вопросу санкций против России, но красной линией для Будапешта стала безопасность поставок энергоресурсов, заявил глава... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:34
2022-03-15T12:03
венгрия
петер сийярто
санкции в отношении россии
россия
европа
франция
аэс "пакш"
брюно ле мэр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Важно поддерживать единство ЕС по вопросу санкций против России, но красной линией для Будапешта стала безопасность поставок энергоресурсов, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Санкции никак не затрагивают поставки природного газа и нефти в Европу, а также импорт угля... Венгрия поддерживала единую позицию ЕС, но существовала красная черта. Нам пришлось отстаивать это, но мы не позволили, чтобы венгерский народ платил цену войны", - заявил Сийярто в видеообращении в Facebook.Глава венгерского МИД также отметил, что крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL может продолжить работу в России, несмотря на санкции.Кроме того, по его словам, для ядерных технологий в рамках санкций сделано "небольшое исключение", поэтому доступ к российским ядерным технологиям сохраняется. Как отметило агентство Рейтер, в данном случае глава МИД имел в виду строительство АЭС "Пакш".Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, они затронут более 600 россиян.
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венгрия, петер сийярто, санкции в отношении россии, россия, европа, франция, аэс "пакш", брюно ле мэр, экономика
11:34 15.03.2022 (обновлено: 12:03 15.03.2022)
 
Нефтегазовая компания MOL может продолжить работу в России, заявил Сийярто

Петер Сийярто: венгерская нефтегазовая компания MOL может продолжить работу в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Важно поддерживать единство ЕС по вопросу санкций против России, но красной линией для Будапешта стала безопасность поставок энергоресурсов, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Санкции никак не затрагивают поставки природного газа и нефти в Европу, а также импорт угля... Венгрия поддерживала единую позицию ЕС, но существовала красная черта. Нам пришлось отстаивать это, но мы не позволили, чтобы венгерский народ платил цену войны", - заявил Сийярто в видеообращении в Facebook.
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 13:42
В МИД Венгрии прокомментировали меры в отношении энергопоставок из России
Глава венгерского МИД также отметил, что крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL может продолжить работу в России, несмотря на санкции.
Кроме того, по его словам, для ядерных технологий в рамках санкций сделано "небольшое исключение", поэтому доступ к российским ядерным технологиям сохраняется. Как отметило агентство Рейтер, в данном случае глава МИД имел в виду строительство АЭС "Пакш".
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, они затронут более 600 россиян.
 
ВенгрияПетер СийяртоСанкции в отношении РоссииРоссияЕвропаФранцияАЭС "Пакш"Брюно Ле МэрЭкономика
 
 
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