https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778217470.html

Нефтегазовая компания MOL может продолжить работу в России, заявил Сийярто

Нефтегазовая компания MOL может продолжить работу в России, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.03.2022

Нефтегазовая компания MOL может продолжить работу в России, заявил Сийярто

Важно поддерживать единство ЕС по вопросу санкций против России, но красной линией для Будапешта стала безопасность поставок энергоресурсов, заявил глава... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:34

2022-03-15T11:34

2022-03-15T12:03

венгрия

петер сийярто

санкции в отношении россии

россия

европа

франция

аэс "пакш"

брюно ле мэр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Важно поддерживать единство ЕС по вопросу санкций против России, но красной линией для Будапешта стала безопасность поставок энергоресурсов, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Санкции никак не затрагивают поставки природного газа и нефти в Европу, а также импорт угля... Венгрия поддерживала единую позицию ЕС, но существовала красная черта. Нам пришлось отстаивать это, но мы не позволили, чтобы венгерский народ платил цену войны", - заявил Сийярто в видеообращении в Facebook.Глава венгерского МИД также отметил, что крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL может продолжить работу в России, несмотря на санкции.Кроме того, по его словам, для ядерных технологий в рамках санкций сделано "небольшое исключение", поэтому доступ к российским ядерным технологиям сохраняется. Как отметило агентство Рейтер, в данном случае глава МИД имел в виду строительство АЭС "Пакш".Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, они затронут более 600 россиян.

https://ria.ru/20220309/vengriya-1777276831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, петер сийярто, санкции в отношении россии, россия, европа, франция, аэс "пакш", брюно ле мэр, экономика