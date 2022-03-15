https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html
Какие иностранные продукты больше не увидят россияне
Эксперты рассказали, какие товары могут исчезнуть из России из-за санкций - РИА Новости, 15.03.2022
Какие иностранные продукты больше не увидят россияне
С российских прилавков могут исчезнуть иностранные газированные напитки и алкоголь из-за санкций, пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:50
2022-03-15T10:50
2022-03-15T12:21
экономика
владимир путин
россия
москва
сбербанк россии
евросоюз
втб
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776920917_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_49f931ff633b08ecac4823f583c4a9a0.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. С российских прилавков могут исчезнуть иностранные газированные напитки и алкоголь из-за санкций, пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов."С российских прилавков исчезнут напитки от компании PepsiCo (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие), при этом компания продолжит производить товары первой необходимости — молочные продукты и детское питание", — указывает издание.По словам эксперта Инны Гольфанд, потребители не увидят продукцию крупных алкогольных производителей, например чешских пивоварен или британских брендов виски."Эксперты утверждают, что хоть российский рынок и будет испытывать трудности из-за санкций, никакие продукты не исчезнут с прилавков — в крайнем случае их заменят поставками из других стран", — подчеркнула она.Что касается высокотехнологической продукции, то здесь могут возникнуть проблемы с поставками, отмечает президент агропромышленной группы компаний "Кабош" Дмитрий Матвеев. По его мнению, увеличится спрос на китайские авто из-за приостановок производств европейских и американских компаний на территории России.В случае с продажами одежды и обуви ситуацию прогнозировать сложно, считают опрошенные эксперты. Это связано со множеством факторов, в том числе сезонностью.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения а поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776920917_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e83a6ab7eae18949a7acf8e613ec1a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, москва, сбербанк россии, евросоюз, втб, сша, дмитрий матвеев
10:50 15.03.2022 (обновлено: 12:21 15.03.2022)
Эксперты рассказали, какие товары могут исчезнуть из России из-за санкций
Газета "Известия" заявила об угрозе исчезновения в России иностранных газировки и алкоголя
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
С российских прилавков могут исчезнуть иностранные газированные напитки и алкоголь из-за санкций, пишут "Известия
" со ссылкой на опрошенных экспертов.
"С российских прилавков исчезнут напитки от компании PepsiCo (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие), при этом компания продолжит производить товары первой необходимости — молочные продукты и детское питание", — указывает издание.
По словам эксперта Инны Гольфанд, потребители не увидят продукцию крупных алкогольных производителей, например чешских пивоварен или британских брендов виски.
"Эксперты утверждают, что хоть российский рынок и будет испытывать трудности из-за санкций, никакие продукты не исчезнут с прилавков — в крайнем случае их заменят поставками из других стран", — подчеркнула она.
Что касается высокотехнологической продукции, то здесь могут возникнуть проблемы с поставками, отмечает президент агропромышленной группы компаний "Кабош" Дмитрий Матвеев
. По его мнению, увеличится спрос на китайские авто из-за приостановок производств европейских и американских компаний на территории России
.
В случае с продажами одежды и обуви ситуацию прогнозировать сложно, считают опрошенные эксперты. Это связано со множеством факторов, в том числе сезонностью.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины
. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк
и ВТБ
, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения а поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз
, США
, Канада
и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва
готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.