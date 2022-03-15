https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html

Какие иностранные продукты больше не увидят россияне

Эксперты рассказали, какие товары могут исчезнуть из России из-за санкций - РИА Новости, 15.03.2022

Какие иностранные продукты больше не увидят россияне

С российских прилавков могут исчезнуть иностранные газированные напитки и алкоголь из-за санкций, пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:50

2022-03-15T10:50

2022-03-15T12:21

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. С российских прилавков могут исчезнуть иностранные газированные напитки и алкоголь из-за санкций, пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов."С российских прилавков исчезнут напитки от компании PepsiCo (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие), при этом компания продолжит производить товары первой необходимости — молочные продукты и детское питание", — указывает издание.По словам эксперта Инны Гольфанд, потребители не увидят продукцию крупных алкогольных производителей, например чешских пивоварен или британских брендов виски."Эксперты утверждают, что хоть российский рынок и будет испытывать трудности из-за санкций, никакие продукты не исчезнут с прилавков — в крайнем случае их заменят поставками из других стран", — подчеркнула она.Что касается высокотехнологической продукции, то здесь могут возникнуть проблемы с поставками, отмечает президент агропромышленной группы компаний "Кабош" Дмитрий Матвеев. По его мнению, увеличится спрос на китайские авто из-за приостановок производств европейских и американских компаний на территории России.В случае с продажами одежды и обуви ситуацию прогнозировать сложно, считают опрошенные эксперты. Это связано со множеством факторов, в том числе сезонностью.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения а поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, владимир путин, россия, москва, сбербанк россии, евросоюз, втб, сша, дмитрий матвеев