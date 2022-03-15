https://ria.ru/20220315/samolet-1778286376.html

Red Wings начнет полеты из Москвы в Анталью на SSJ100 с 17 марта

Red Wings начнет полеты из Москвы в Анталью на SSJ100 с 17 марта - РИА Новости, 15.03.2022

Red Wings начнет полеты из Москвы в Анталью на SSJ100 с 17 марта

Российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ100, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:02

2022-03-15T16:02

2022-03-15T16:02

туризм

россия

sukhoi superjet

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/80/1558068045_0:73:3382:1975_1920x0_80_0_0_0aa8e999d73ea241e3eff2187207d691.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ100, сообщает перевозчик."Авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в Анталью из московского аэропорта "Домодедово". Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении."Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов", - добавляет компания.Ранее Red Wings сообщила о запуске рейсов за рубеж на SSJ100 в Ташкент и Стамбул.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ по демилитаризации Украины. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

https://ria.ru/20220314/ikao-1778156308.html

https://ria.ru/20220315/ssj-new-1778221555.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, sukhoi superjet, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, в мире