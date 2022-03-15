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Red Wings начнет полеты из Москвы в Анталью на SSJ100 с 17 марта - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220315/samolet-1778286376.html
Red Wings начнет полеты из Москвы в Анталью на SSJ100 с 17 марта
Red Wings начнет полеты из Москвы в Анталью на SSJ100 с 17 марта - РИА Новости, 15.03.2022
Red Wings начнет полеты из Москвы в Анталью на SSJ100 с 17 марта
Российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ100, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:02
2022-03-15T16:02
туризм
россия
sukhoi superjet
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новости - туризм
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ100, сообщает перевозчик."Авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в Анталью из московского аэропорта "Домодедово". Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении."Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов", - добавляет компания.Ранее Red Wings сообщила о запуске рейсов за рубеж на SSJ100 в Ташкент и Стамбул.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ по демилитаризации Украины. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
https://ria.ru/20220314/ikao-1778156308.html
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россия, sukhoi superjet, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, в мире
16:02 15.03.2022
 
Red Wings начнет полеты из Москвы в Анталью на SSJ100 с 17 марта

Российская авиакомпания Red Wings начнет полеты из Москвы в Анталью на SSJ100 с 17 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ100, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в Анталью из московского аэропорта "Домодедово". Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.
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"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов", - добавляет компания.
Ранее Red Wings сообщила о запуске рейсов за рубеж на SSJ100 в Ташкент и Стамбул.
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Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ по демилитаризации Украины. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
 
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