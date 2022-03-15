https://ria.ru/20220315/sakhar-1778187711.html

В Приморье прокомментировали введение нормы отпуска продуктов в одни руки

В Приморье прокомментировали введение нормы отпуска продуктов в одни руки - РИА Новости, 15.03.2022

В Приморье прокомментировали введение нормы отпуска продуктов в одни руки

Норма отпуска ряда продуктов, в том числе по 2 килограмма сахара, гречки и растительного масла в одни руки, ограничит спекулятивный спрос на них, власти... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:15

2022-03-15T08:15

2022-03-15T08:15

экономика

россия

дальний восток

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Норма отпуска ряда продуктов, в том числе по 2 килограмма сахара, гречки и растительного масла в одни руки, ограничит спекулятивный спрос на них, власти Приморья поддерживают введённую торговыми сетями меру, сообщает правительство региона.В понедельник крупная торговая сеть "Самбери" на Дальнем Востоке снизила до 2 килограммов норму отпуска сахара, гречки, риса, макаронных изделий, муки и соли в одни руки для жителей Приморского и Хабаровского краев, ограничения не коснулись Амурской области и ЕАО. С 13 марта вторая крупная сеть супермаркетов – "Реми" - ввела ограничения на продажу социально значимых продуктов в одни руки - сахар, гречку, муку, рис, растительное масло."Принятое решение розничными сетями не связано с дефицитом товаров, оно связано именно с ограничением спекулятивного спроса, который зафиксирован в розничных сетях. Минпромторг поддерживает данную меру, поскольку основная задача работы розничных сетей – обеспечить товаром максимально широкий круг потребителей", - приводятся в сообщении слова краевого министра промышленности и торговли Сергея Калитина.Он добавил, что подобные нормы - мера временная, ограничения будут сняты после того, как "спрос вернется в среднестатистические объемы".Ранее сообщалось, что торговая сеть "Самбери" с 12 марта ограничила до 10 килограммов продажу в одни руки муки, риса и макаронных изделий, до 3 килограммов соли, до 10 банок сайры, 3 банок смеси для детского питания и 5 упаковок подгузников в одни руки. Информацию по объемам сахара, гречки, муки, риса, растительного масла, которые ввела вторая крупная торговая сеть Дальнего Востока -"Реми - можно уточнить только в конкретном магазине, как сообщили РИА Новости на горячей линии сети.Власти Приморья сообщали, что в регионе за последние несколько дней спрос на сахар увеличился на 400%. В ближайшие дни в торговые сети Приморья поступит около 500 тонн сахара. Краевое министерство промышленности и торговли призывало приморцев не закупать сахар впрок. Власти отмечали, что дефицита этого товара не ожидается.Прокуратура и УФАС в Приморье проверяют информацию о росте цен на сахар в регионе. По данным Приморскстата, в среднем за неделю он подорожал на 7%.Росстат ранее сообщал, что цена на сахар в РФ с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей.

https://ria.ru/20220314/sakhar-1778094502.html

https://ria.ru/20220310/zapasy-1777540911.html

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дальний восток

амурская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, дальний восток, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), амурская область