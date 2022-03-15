https://ria.ru/20220315/sakhar-1778187711.html
В Приморье прокомментировали введение нормы отпуска продуктов в одни руки
В Приморье прокомментировали введение нормы отпуска продуктов в одни руки - РИА Новости, 15.03.2022
В Приморье прокомментировали введение нормы отпуска продуктов в одни руки
Норма отпуска ряда продуктов, в том числе по 2 килограмма сахара, гречки и растительного масла в одни руки, ограничит спекулятивный спрос на них, власти... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:15
2022-03-15T08:15
2022-03-15T08:15
экономика
россия
дальний восток
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Норма отпуска ряда продуктов, в том числе по 2 килограмма сахара, гречки и растительного масла в одни руки, ограничит спекулятивный спрос на них, власти Приморья поддерживают введённую торговыми сетями меру, сообщает правительство региона.В понедельник крупная торговая сеть "Самбери" на Дальнем Востоке снизила до 2 килограммов норму отпуска сахара, гречки, риса, макаронных изделий, муки и соли в одни руки для жителей Приморского и Хабаровского краев, ограничения не коснулись Амурской области и ЕАО. С 13 марта вторая крупная сеть супермаркетов – "Реми" - ввела ограничения на продажу социально значимых продуктов в одни руки - сахар, гречку, муку, рис, растительное масло."Принятое решение розничными сетями не связано с дефицитом товаров, оно связано именно с ограничением спекулятивного спроса, который зафиксирован в розничных сетях. Минпромторг поддерживает данную меру, поскольку основная задача работы розничных сетей – обеспечить товаром максимально широкий круг потребителей", - приводятся в сообщении слова краевого министра промышленности и торговли Сергея Калитина.Он добавил, что подобные нормы - мера временная, ограничения будут сняты после того, как "спрос вернется в среднестатистические объемы".Ранее сообщалось, что торговая сеть "Самбери" с 12 марта ограничила до 10 килограммов продажу в одни руки муки, риса и макаронных изделий, до 3 килограммов соли, до 10 банок сайры, 3 банок смеси для детского питания и 5 упаковок подгузников в одни руки. Информацию по объемам сахара, гречки, муки, риса, растительного масла, которые ввела вторая крупная торговая сеть Дальнего Востока -"Реми - можно уточнить только в конкретном магазине, как сообщили РИА Новости на горячей линии сети.Власти Приморья сообщали, что в регионе за последние несколько дней спрос на сахар увеличился на 400%. В ближайшие дни в торговые сети Приморья поступит около 500 тонн сахара. Краевое министерство промышленности и торговли призывало приморцев не закупать сахар впрок. Власти отмечали, что дефицита этого товара не ожидается.Прокуратура и УФАС в Приморье проверяют информацию о росте цен на сахар в регионе. По данным Приморскстата, в среднем за неделю он подорожал на 7%.Росстат ранее сообщал, что цена на сахар в РФ с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей.
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778094502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), амурская область
В Приморье прокомментировали введение нормы отпуска продуктов в одни руки
Власти Приморья: ограничение продажи сахара в одни руки снизит спекулятивный спрос
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Норма отпуска ряда продуктов, в том числе по 2 килограмма сахара, гречки и растительного масла в одни руки, ограничит спекулятивный спрос на них, власти Приморья поддерживают введённую торговыми сетями меру, сообщает правительство региона.
В понедельник крупная торговая сеть "Самбери" на Дальнем Востоке
снизила до 2 килограммов норму отпуска сахара, гречки, риса, макаронных изделий, муки и соли в одни руки для жителей Приморского и Хабаровского краев
, ограничения не коснулись Амурской области
и ЕАО. С 13 марта вторая крупная сеть супермаркетов – "Реми" - ввела ограничения на продажу социально значимых продуктов в одни руки - сахар, гречку, муку, рис, растительное масло.
"Принятое решение розничными сетями не связано с дефицитом товаров, оно связано именно с ограничением спекулятивного спроса, который зафиксирован в розничных сетях. Минпромторг
поддерживает данную меру, поскольку основная задача работы розничных сетей – обеспечить товаром максимально широкий круг потребителей", - приводятся в сообщении слова краевого министра промышленности и торговли Сергея Калитина.
Он добавил, что подобные нормы - мера временная, ограничения будут сняты после того, как "спрос вернется в среднестатистические объемы".
Ранее сообщалось, что торговая сеть "Самбери" с 12 марта ограничила до 10 килограммов продажу в одни руки муки, риса и макаронных изделий, до 3 килограммов соли, до 10 банок сайры, 3 банок смеси для детского питания и 5 упаковок подгузников в одни руки. Информацию по объемам сахара, гречки, муки, риса, растительного масла, которые ввела вторая крупная торговая сеть Дальнего Востока -"Реми - можно уточнить только в конкретном магазине, как сообщили РИА Новости на горячей линии сети.
Власти Приморья сообщали, что в регионе за последние несколько дней спрос на сахар увеличился на 400%. В ближайшие дни в торговые сети Приморья поступит около 500 тонн сахара. Краевое министерство промышленности и торговли призывало приморцев не закупать сахар впрок. Власти отмечали, что дефицита этого товара не ожидается.
Прокуратура и УФАС
в Приморье проверяют информацию о росте цен на сахар в регионе. По данным Приморскстата, в среднем за неделю он подорожал на 7%.
Росстат
ранее сообщал, что цена на сахар в РФ
с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей.