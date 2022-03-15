https://ria.ru/20220315/russo-1778217059.html
Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии
Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии - РИА Новости, 15.03.2022
Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии
Пресненский суд Москвы заочно приговорил Заура Марданова к семи годам колонии за похищение Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат певца Андрей... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:07
2022-03-15T12:07
2022-03-15T12:07
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авраам руссо (ипджиян)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил Заура Марданова к семи годам колонии за похищение Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат певца Андрей Алешкин.Алешкин добавил, что в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности суд постановил освободить скрывающегося за границей Марданова от наказания.В прениях сторон прокурор просил назначить 11 лет колонии.Марданов – третий осужденный фигурант дела о похищении Руссо группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. В мае прошлого года суд приговорил Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам соответственно, но освободил их по той же причине.По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
https://ria.ru/20210324/russo-1602616185.html
https://ria.ru/20211005/ismailov-1753204942.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, авраам руссо (ипджиян), шоу-бизнес
Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии
Суд в Москве приговорил похитителя Авраама Руссо Заура Марданова к семи годам колонии
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил Заура Марданова к семи годам колонии за похищение Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат певца Андрей Алешкин.
"Суд назначил семь лет колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск на сумму 650 тысяч рублей", – сказал он.
Алешкин добавил, что в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности суд постановил освободить скрывающегося за границей Марданова от наказания.
В прениях сторон прокурор просил назначить 11 лет колонии.
Марданов – третий осужденный фигурант дела о похищении Руссо группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. В мае прошлого года суд приговорил Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам соответственно, но освободил их по той же причине.
По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.
Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.