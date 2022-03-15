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Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии - РИА Новости, 15.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220315/russo-1778217059.html
Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии
Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии - РИА Новости, 15.03.2022
Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии
Пресненский суд Москвы заочно приговорил Заура Марданова к семи годам колонии за похищение Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат певца Андрей... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:07
2022-03-15T12:07
шоубиз
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авраам руссо (ипджиян)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил Заура Марданова к семи годам колонии за похищение Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат певца Андрей Алешкин.Алешкин добавил, что в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности суд постановил освободить скрывающегося за границей Марданова от наказания.В прениях сторон прокурор просил назначить 11 лет колонии.Марданов – третий осужденный фигурант дела о похищении Руссо группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. В мае прошлого года суд приговорил Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам соответственно, но освободил их по той же причине.По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
https://ria.ru/20210324/russo-1602616185.html
https://ria.ru/20211005/ismailov-1753204942.html
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знаменитости, авраам руссо (ипджиян), шоу-бизнес
12:07 15.03.2022
 
Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии

Суд в Москве приговорил похитителя Авраама Руссо Заура Марданова к семи годам колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил Заура Марданова к семи годам колонии за похищение Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат певца Андрей Алешкин.

"Суд назначил семь лет колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск на сумму 650 тысяч рублей", – сказал он.

Алешкин добавил, что в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности суд постановил освободить скрывающегося за границей Марданова от наказания.
В прениях сторон прокурор просил назначить 11 лет колонии.
Марданов – третий осужденный фигурант дела о похищении Руссо группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. В мае прошлого года суд приговорил Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам соответственно, но освободил их по той же причине.
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта 2021, 12:31Шоубиз
Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.
Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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СК подготовил документы для экстрадиции Исмаилова из Черногории
 
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