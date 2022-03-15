https://ria.ru/20220315/russo-1778217059.html

Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии

Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии - РИА Новости, 15.03.2022

Суд приговорил похитителя Авраама Руссо к семи годам колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил Заура Марданова к семи годам колонии за похищение Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат певца Андрей... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:07

2022-03-15T12:07

2022-03-15T12:07

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авраам руссо (ипджиян)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил Заура Марданова к семи годам колонии за похищение Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат певца Андрей Алешкин.Алешкин добавил, что в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности суд постановил освободить скрывающегося за границей Марданова от наказания.В прениях сторон прокурор просил назначить 11 лет колонии.Марданов – третий осужденный фигурант дела о похищении Руссо группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. В мае прошлого года суд приговорил Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам соответственно, но освободил их по той же причине.По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.

https://ria.ru/20210324/russo-1602616185.html

https://ria.ru/20211005/ismailov-1753204942.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, авраам руссо (ипджиян), шоу-бизнес