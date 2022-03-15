https://ria.ru/20220315/rusiny-1778270519.html

Русины предложили Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь

Русины предложили Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь - РИА Новости, 15.03.2022

Русины предложили Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь

Лидер международного центра "Матица русинов" Петр Гецко обратился в президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать западную Украину в... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:02

2022-03-15T15:02

2022-03-15T15:02

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лидер международного центра "Матица русинов" Петр Гецко обратился в президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать западную Украину в Карпатскую Русь."Русины официально поддержали позицию руководства РФ по Украине. В контексте принуждения Украины к миру и федерализацию земель предлагаем западную Украину преобразовать в Карпатскую Русь на правах, мандатах, титулах русинов", - говорится в обращении Гецко на сайте организации. По его мнению, если западная Украина останется в том виде, в котором есть сейчас, то под вопросом будут "стратегия национальной безопасности РФ, русофобия". "Надеемся, что решение этих вопросов через Карпатскую Русь органично впишется в стратегию национальной безопасности РФ", - добавил Гецко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20210831/rus-ukraina-1748068589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр