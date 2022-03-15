Русины предложили Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь
Русинский общественник Гецко предложил Путину создать Карпатскую Русь на западе Украины
Пассажирский поезд в Карпатах
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лидер международного центра "Матица русинов" Петр Гецко обратился в президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать западную Украину в Карпатскую Русь.
"Русины официально поддержали позицию руководства РФ по Украине. В контексте принуждения Украины к миру и федерализацию земель предлагаем западную Украину преобразовать в Карпатскую Русь на правах, мандатах, титулах русинов", - говорится в обращении Гецко на сайте организации. По его мнению, если западная Украина останется в том виде, в котором есть сейчас, то под вопросом будут "стратегия национальной безопасности РФ, русофобия". "Надеемся, что решение этих вопросов через Карпатскую Русь органично впишется в стратегию национальной безопасности РФ", - добавил Гецко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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