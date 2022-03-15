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Русины предложили Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/rusiny-1778270519.html
Русины предложили Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь
Русины предложили Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь - РИА Новости, 15.03.2022
Русины предложили Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь
Лидер международного центра "Матица русинов" Петр Гецко обратился в президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать западную Украину в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:02
2022-03-15T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лидер международного центра "Матица русинов" Петр Гецко обратился в президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать западную Украину в Карпатскую Русь."Русины официально поддержали позицию руководства РФ по Украине. В контексте принуждения Украины к миру и федерализацию земель предлагаем западную Украину преобразовать в Карпатскую Русь на правах, мандатах, титулах русинов", - говорится в обращении Гецко на сайте организации. По его мнению, если западная Украина останется в том виде, в котором есть сейчас, то под вопросом будут "стратегия национальной безопасности РФ, русофобия". "Надеемся, что решение этих вопросов через Карпатскую Русь органично впишется в стратегию национальной безопасности РФ", - добавил Гецко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
15:02 15.03.2022
 
Русины предложили Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь

Русинский общественник Гецко предложил Путину создать Карпатскую Русь на западе Украины

© Depositphotos / rootstocksПассажирский поезд в Карпатах
Пассажирский поезд в Карпатах - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Depositphotos / rootstocks
Пассажирский поезд в Карпатах
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лидер международного центра "Матица русинов" Петр Гецко обратился в президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать западную Украину в Карпатскую Русь.
"Русины официально поддержали позицию руководства РФ по Украине. В контексте принуждения Украины к миру и федерализацию земель предлагаем западную Украину преобразовать в Карпатскую Русь на правах, мандатах, титулах русинов", - говорится в обращении Гецко на сайте организации. По его мнению, если западная Украина останется в том виде, в котором есть сейчас, то под вопросом будут "стратегия национальной безопасности РФ, русофобия". "Надеемся, что решение этих вопросов через Карпатскую Русь органично впишется в стратегию национальной безопасности РФ", - добавил Гецко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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