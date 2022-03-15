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Россия была вынуждена принять упреждающие меры на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/rossiya-1778286668.html
Россия была вынуждена принять упреждающие меры на Украине, заявил Патрушев
Россия была вынуждена принять упреждающие меры на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
Россия была вынуждена принять упреждающие меры на Украине, заявил Патрушев
В условиях угроз со стороны Запада Россия была вынуждена принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:04
2022-03-15T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
совет безопасности рф
россия
николай патрушев
украина
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. В условиях угроз со стороны Запада Россия была вынуждена принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в контексте операции на Украине."США считают, что имеют право распространять демократию по всему миру, навязывая собственное понимание такой формы политической власти, используя для этого любые методы, в том числе военные, пренебрегая принципами международного права, обычаями, культурой и безопасностью других народов. Мы хорошо знаем, к чему это привело в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии", - сказал Патрушев в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе."С подобными угрозами Россия уже сталкивалась именно здесь - на Северном Кавказе в конце прошлого и начале нынешнего веков. Но мы извлекли уроки из развязанной против нас при подстрекательстве коллективного Запада агрессии с использованием международных террористических организаций", - добавил секретарь Совбеза.России удалось преодолеть все созданные извне проблемы, в том числе благодаря стойкости народов Северного Кавказа, "которые зачастую ценой своей жизни внесли весомый вклад в сохранение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", считает Патрушев."И после всего произошедшего на Северном Кавказе, происходящего на Украине, вблизи наших границ в Европе, - нас продолжают убеждать, что России ничего не угрожает. Как же мы можем доверять тем, кто нас постоянно обманывает, продолжает поставлять Украине летальное оружие, создает на ее территории секретные биолаборатории, поощряет неонацистов?" - сказал Патрушев."В сложившихся условиях мы вынуждены были принять упреждающие меры по обеспечению безопасности России и ее граждан", - подчеркнул секретарь Совбеза.По решению президента России начата специальная военная операция, направленная в первую очередь на защиту людей, восемь подвергавшихся "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а также на демилитаризацию и денацификацию Украины, отметил Патрушев.
https://ria.ru/20220314/bezopasnost-1778141423.html
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безопасность, совет безопасности рф, россия, николай патрушев, украина, ситуация в днр и лнр
16:04 15.03.2022
 
Россия была вынуждена принять упреждающие меры на Украине, заявил Патрушев

Секретарь СБ Патрушев: в условиях угроз Запада Россия вынужденно приняла упреждающие меры

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. В условиях угроз со стороны Запада Россия была вынуждена принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в контексте операции на Украине.
"США считают, что имеют право распространять демократию по всему миру, навязывая собственное понимание такой формы политической власти, используя для этого любые методы, в том числе военные, пренебрегая принципами международного права, обычаями, культурой и безопасностью других народов. Мы хорошо знаем, к чему это привело в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии", - сказал Патрушев в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.
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"С подобными угрозами Россия уже сталкивалась именно здесь - на Северном Кавказе в конце прошлого и начале нынешнего веков. Но мы извлекли уроки из развязанной против нас при подстрекательстве коллективного Запада агрессии с использованием международных террористических организаций", - добавил секретарь Совбеза.
России удалось преодолеть все созданные извне проблемы, в том числе благодаря стойкости народов Северного Кавказа, "которые зачастую ценой своей жизни внесли весомый вклад в сохранение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", считает Патрушев.
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"И после всего произошедшего на Северном Кавказе, происходящего на Украине, вблизи наших границ в Европе, - нас продолжают убеждать, что России ничего не угрожает. Как же мы можем доверять тем, кто нас постоянно обманывает, продолжает поставлять Украине летальное оружие, создает на ее территории секретные биолаборатории, поощряет неонацистов?" - сказал Патрушев.
"В сложившихся условиях мы вынуждены были принять упреждающие меры по обеспечению безопасности России и ее граждан", - подчеркнул секретарь Совбеза.
По решению президента России начата специальная военная операция, направленная в первую очередь на защиту людей, восемь подвергавшихся "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а также на демилитаризацию и денацификацию Украины, отметил Патрушев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьСовет Безопасности РФРоссияНиколай ПатрушевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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