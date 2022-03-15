https://ria.ru/20220315/rezolyutsiya-1778338602.html

Российский проект резолюции по Украине призывает к прекращению огня

Российский проект резолюции по Украине призывает к прекращению огня - РИА Новости, 16.03.2022

Российский проект резолюции по Украине призывает к прекращению огня

Призыв к прекращению огня на Украине в проекте резолюции РФ, которую Москва предложит принять Совету безопасности ООН, связан с необходимостью обеспечения... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T19:58

2022-03-15T19:58

2022-03-16T01:52

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ООН, 15 мар – РИА Новости. Призыв к прекращению огня на Украине в проекте резолюции РФ, которую Москва предложит принять Совету безопасности ООН, связан с необходимостью обеспечения быстрой, безопасной, добровольной эвакуации гражданских лиц, говорится в документе.Ранее, говоря о том, когда наступит всеобщее прекращение боевых действий на Украине, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что это произойдет, когда условия России будут выполнены. Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".Как отмечается в проекте, Совбезе призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц, подчеркивая необходимость того, чтобы заинтересованные стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью".В тексте, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и лиц, находящихся в уязвимом положении, включая женщин и детей.В нем также отмечается, что Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений.Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.Проект гуманитарной резолюции РФ по Украине, которую Москва предлагает принять Совбезу ООН, призывает страны профинансировать экстренный запрос ООН на оказание гумпомощи Украине, говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.В нем отмечается, что СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв Организации Объединенных Наций к оказанию гуманитарной помощи в Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".Российский проект резолюции по Украине, принятия которого в СБ ООН будет добиваться Москва, содержит требование не использовать гражданские объекты в военных целях и не размещать в них военную инфраструктуру.Согласно тексту, СБ ООН "требует от всех сторон полного соблюдения положений международного гуманитарного права в отношении объектов, необходимых для выживания гражданского населения, а также в отношении гражданской инфраструктуры".Кроме того, в проекте говорится, что Совбез призывает стороны "воздерживаться от преднамеренного размещения военных объектов и техники вблизи таких зданий или посреди густонаселенных районов". В документе содержится призыв "не использовать гражданские объекты в военных целях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ogon-1778332201.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, россия, василий небензя, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика