https://ria.ru/20220315/reysy-1778186948.html
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России - РИА Новости, 15.03.2022
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих рейсов из России в зарубежные страны, заявила РИА Новости советник-посланник... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:11
2022-03-15T08:11
2022-03-15T08:11
экономика
россия
украина
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих рейсов из России в зарубежные страны, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
https://ria.ru/20220314/aviakompaniya-1778145448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России
Кения заявила о готовности страны принимать чартерные и регулярные рейсы из России