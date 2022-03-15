https://ria.ru/20220315/reysy-1778186948.html

Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России

Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России - РИА Новости, 15.03.2022

Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России

Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих рейсов из России в зарубежные страны, заявила РИА Новости советник-посланник... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:11

2022-03-15T08:11

2022-03-15T08:11

экономика

россия

украина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих рейсов из России в зарубежные страны, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

https://ria.ru/20220314/aviakompaniya-1778145448.html

россия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии