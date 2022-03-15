Рейтинг@Mail.ru
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/reysy-1778186948.html
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России - РИА Новости, 15.03.2022
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих рейсов из России в зарубежные страны, заявила РИА Новости советник-посланник... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:11
2022-03-15T08:11
экономика
россия
украина
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/51/1560055124_8:0:3267:1833_1920x0_80_0_0_db92369455bd4a617c55fcc1933c81b8.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих рейсов из России в зарубежные страны, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
https://ria.ru/20220314/aviakompaniya-1778145448.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/51/1560055124_416:0:2860:1833_1920x0_80_0_0_4f374d12b78a9fd05a6c265c5ef3e8c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии
08:11 15.03.2022
 
Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из России

Кения заявила о готовности страны принимать чартерные и регулярные рейсы из России

© Depositphotos / AleksTaurusФлаги России и Кении
Флаги России и Кении - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Depositphotos / AleksTaurus
Флаги России и Кении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих рейсов из России в зарубежные страны, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала.
"Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из Москвы", - сказала она.
Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 20:22Туризм
"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы
 
ЭкономикаРоссияУкраинаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала