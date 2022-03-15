https://ria.ru/20220315/reysy-1778181824.html

СМИ: южнокорейские авиалинии продлили приостановку полетов в Россию

СМИ: южнокорейские авиалинии продлили приостановку полетов в Россию - РИА Новости, 15.03.2022

СМИ: южнокорейские авиалинии продлили приостановку полетов в Россию

Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines продлили приостановку рейсов в Россию и перенаправляют рейсы в Европу и США так, чтобы избежать российского РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T04:59

2022-03-15T04:59

2022-03-15T04:59

в мире

южная корея

россия

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СЕУЛ, 15 мар – РИА Новости. Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines продлили приостановку рейсов в Россию и перенаправляют рейсы в Европу и США так, чтобы избежать российского воздушного пространства, сообщила газета Хангёре со ссылкой на компанию.Ранее в начале марта крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air заявила, что до 18 марта приостановит рейсы в Москву из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту, а также будет перенаправлять грузовые самолеты, которые летали через Москву в Европу в обход России.Тогда Korean Air заявила, что мера временная и никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями против РФ, поэтому рейсы по маршруту Инчхон-Владивосток должны были пройти по расписанию, 8 и 22 марта. Но во вторник компания сообщила, что рейсы и в Москву, и во Владивосток приостанавливаются до конца апреля. Два еженедельных рейса из Москвы в Инчхон, один из которых осуществлялся "Аэрофлотом" совместно с Korean Air, соответственно, тоже приостанавливаются."Пока что мы временно приостанавливаем рейсы. Обходные маршруты вызывают убытки, но было решено в первую очередь летать безопасно", - пояснили изданию в компании.Продлила приостановку полётов над Россией и Asiana Airlines, которая осуществляла семь грузовых рейсов в неделю по маршруту Инчхон-Москва-Европа. Пассажирских рейсов в Москву у компании сейчас нет. Ее пассажирские рейсы в Европу и США, которые пролегали в российском воздушном пространстве, со вторника тоже будут осуществляться в обход. О сроках приостановки рейсов Asiana Airlines не сообщается.

https://ria.ru/20220314/renysy-1778015132.html

южная корея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея, россия