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СМИ: южнокорейские авиалинии продлили приостановку полетов в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
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СМИ: южнокорейские авиалинии продлили приостановку полетов в Россию
СМИ: южнокорейские авиалинии продлили приостановку полетов в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
СМИ: южнокорейские авиалинии продлили приостановку полетов в Россию
Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines продлили приостановку рейсов в Россию и перенаправляют рейсы в Европу и США так, чтобы избежать российского РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T04:59
2022-03-15T04:59
в мире
южная корея
россия
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СЕУЛ, 15 мар – РИА Новости. Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines продлили приостановку рейсов в Россию и перенаправляют рейсы в Европу и США так, чтобы избежать российского воздушного пространства, сообщила газета Хангёре со ссылкой на компанию.Ранее в начале марта крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air заявила, что до 18 марта приостановит рейсы в Москву из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту, а также будет перенаправлять грузовые самолеты, которые летали через Москву в Европу в обход России.Тогда Korean Air заявила, что мера временная и никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями против РФ, поэтому рейсы по маршруту Инчхон-Владивосток должны были пройти по расписанию, 8 и 22 марта. Но во вторник компания сообщила, что рейсы и в Москву, и во Владивосток приостанавливаются до конца апреля. Два еженедельных рейса из Москвы в Инчхон, один из которых осуществлялся "Аэрофлотом" совместно с Korean Air, соответственно, тоже приостанавливаются."Пока что мы временно приостанавливаем рейсы. Обходные маршруты вызывают убытки, но было решено в первую очередь летать безопасно", - пояснили изданию в компании.Продлила приостановку полётов над Россией и Asiana Airlines, которая осуществляла семь грузовых рейсов в неделю по маршруту Инчхон-Москва-Европа. Пассажирских рейсов в Москву у компании сейчас нет. Ее пассажирские рейсы в Европу и США, которые пролегали в российском воздушном пространстве, со вторника тоже будут осуществляться в обход. О сроках приостановки рейсов Asiana Airlines не сообщается.
https://ria.ru/20220314/renysy-1778015132.html
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в мире, южная корея, россия
04:59 15.03.2022
 
СМИ: южнокорейские авиалинии продлили приостановку полетов в Россию

Хангере: Korean Air и Asiana Airlines продлили приостановку рейсов в Россию

© Flickr / wilco737Самолет авиакомпании Asiana Airlines
Самолет авиакомпании Asiana Airlines - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Flickr / wilco737
Самолет авиакомпании Asiana Airlines
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СЕУЛ, 15 мар – РИА Новости. Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines продлили приостановку рейсов в Россию и перенаправляют рейсы в Европу и США так, чтобы избежать российского воздушного пространства, сообщила газета Хангёре со ссылкой на компанию.
Ранее в начале марта крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air заявила, что до 18 марта приостановит рейсы в Москву из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту, а также будет перенаправлять грузовые самолеты, которые летали через Москву в Европу в обход России.
Тогда Korean Air заявила, что мера временная и никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями против РФ, поэтому рейсы по маршруту Инчхон-Владивосток должны были пройти по расписанию, 8 и 22 марта. Но во вторник компания сообщила, что рейсы и в Москву, и во Владивосток приостанавливаются до конца апреля. Два еженедельных рейса из Москвы в Инчхон, один из которых осуществлялся "Аэрофлотом" совместно с Korean Air, соответственно, тоже приостанавливаются.
"Пока что мы временно приостанавливаем рейсы. Обходные маршруты вызывают убытки, но было решено в первую очередь летать безопасно", - пояснили изданию в компании.
Продлила приостановку полётов над Россией и Asiana Airlines, которая осуществляла семь грузовых рейсов в неделю по маршруту Инчхон-Москва-Европа. Пассажирских рейсов в Москву у компании сейчас нет. Ее пассажирские рейсы в Европу и США, которые пролегали в российском воздушном пространстве, со вторника тоже будут осуществляться в обход. О сроках приостановки рейсов Asiana Airlines не сообщается.
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