https://ria.ru/20220315/rets-1778271630.html

РЭЦ дополнил новыми ответами для экспортеров свой "Навигатор"

РЭЦ дополнил новыми ответами для экспортеров свой "Навигатор" - РИА Новости, 15.03.2022

РЭЦ дополнил новыми ответами для экспортеров свой "Навигатор"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:07

2022-03-15T15:07

2022-03-15T15:07

евразийский экономический союз

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 15 мар- РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, которые они оставляют в социальных сетях и на официальном сайте центра, сообщает РЭЦ.Так, в четвертой части "Навигатора РЭЦ" появились ответы на вопросы по новым ограничениям.Например, один из вопросов "Как отправить продукцию в дружественные страны с учетом выхода постановления о запрете на экспорт в том числе в страны, которые не вошли в список недружественных?".Для экспорта в ЕАЭС импортированных товаров, которые попали под действие постановления №312 (о введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории РФ - ред.) необходимо получить разрешения соответствующего министерства. "Порядки выдачи разрешений должны утверждаться соответствующими федеральными органами исполнительной власти", - добавляет центр.Также в РЭЦ отмечают, что это же постановление "распространяется на все случаи фактического убытия товаров с территории России после вступления в силу постановления, независимо от того, когда заключен контракт".Вопросы о постановлении №313"У нас есть заключенные действующие контракты, мы получили по ним предоплату и подписали обязательства по поставкам. Как быть в текущей ситуации?" - спрашивают экспортеры, ссылаясь на постановление №313 "О запрете на вывоз отдельных товаров в некоторые страны".РЭЦ поясняет, что "введенные запретительные или ограничительные меры, если они приводят к нарушению поставок, могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором)".Кроме того, в сложившихся условиях можно обратиться в Торгово-промышленную палату за оформлением сертификата о форс-мажорных обстоятельствах. В случае, если это прописано в договоре, наступление обстоятельств непреодолимой силы исключает ответственность за нарушение контрактных обязательств. При этом после прекращения форс-мажора и если контрагент сохраняет заинтересованность в их исполнении, контрактные обязательства могут быть выполнены в полном объеме.При этом центр сообщает, что планирует во втором квартале 2022 года запустить сервис "Оформление сертификатов происхождения" на платформе "Мой экспорт", что позволит оказывать услугу по оформлению сертификатов происхождения СТ-1 через личный кабинет"Навигатор РЭЦ" дополняется по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляется в соответствии с текущими изменениями. Вопросы можно задавать на официальном сайте РЭЦ, а также на официальных страничках в соцсетях. Большую часть ответов на вопросы, связанных с ограничениями, РЭЦ публикует в "Информационном бюллетене" по ограничительным мерам.

https://ria.ru/20220305/navigator-1776767069.html

https://ria.ru/20220215/reyting-1772912518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евразийский экономический союз, россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)