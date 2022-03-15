https://ria.ru/20220315/rets-1778271630.html
РЭЦ дополнил новыми ответами для экспортеров свой "Навигатор"
РЭЦ дополнил новыми ответами для экспортеров свой "Навигатор" - РИА Новости, 15.03.2022
РЭЦ дополнил новыми ответами для экспортеров свой "Навигатор"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:07
2022-03-15T15:07
2022-03-15T15:07
евразийский экономический союз
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 15 мар- РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, которые они оставляют в социальных сетях и на официальном сайте центра, сообщает РЭЦ.Так, в четвертой части "Навигатора РЭЦ" появились ответы на вопросы по новым ограничениям.Например, один из вопросов "Как отправить продукцию в дружественные страны с учетом выхода постановления о запрете на экспорт в том числе в страны, которые не вошли в список недружественных?".Для экспорта в ЕАЭС импортированных товаров, которые попали под действие постановления №312 (о введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории РФ - ред.) необходимо получить разрешения соответствующего министерства. "Порядки выдачи разрешений должны утверждаться соответствующими федеральными органами исполнительной власти", - добавляет центр.Также в РЭЦ отмечают, что это же постановление "распространяется на все случаи фактического убытия товаров с территории России после вступления в силу постановления, независимо от того, когда заключен контракт".Вопросы о постановлении №313"У нас есть заключенные действующие контракты, мы получили по ним предоплату и подписали обязательства по поставкам. Как быть в текущей ситуации?" - спрашивают экспортеры, ссылаясь на постановление №313 "О запрете на вывоз отдельных товаров в некоторые страны".РЭЦ поясняет, что "введенные запретительные или ограничительные меры, если они приводят к нарушению поставок, могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором)".Кроме того, в сложившихся условиях можно обратиться в Торгово-промышленную палату за оформлением сертификата о форс-мажорных обстоятельствах. В случае, если это прописано в договоре, наступление обстоятельств непреодолимой силы исключает ответственность за нарушение контрактных обязательств. При этом после прекращения форс-мажора и если контрагент сохраняет заинтересованность в их исполнении, контрактные обязательства могут быть выполнены в полном объеме.При этом центр сообщает, что планирует во втором квартале 2022 года запустить сервис "Оформление сертификатов происхождения" на платформе "Мой экспорт", что позволит оказывать услугу по оформлению сертификатов происхождения СТ-1 через личный кабинет"Навигатор РЭЦ" дополняется по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляется в соответствии с текущими изменениями. Вопросы можно задавать на официальном сайте РЭЦ, а также на официальных страничках в соцсетях. Большую часть ответов на вопросы, связанных с ограничениями, РЭЦ публикует в "Информационном бюллетене" по ограничительным мерам.
https://ria.ru/20220305/navigator-1776767069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
МОСКВА, 15 мар- РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, которые они оставляют в социальных сетях и на официальном сайте центра, сообщает РЭЦ.
Так, в четвертой части "Навигатора РЭЦ" появились ответы на вопросы по новым ограничениям.
Например, один из вопросов "Как отправить продукцию в дружественные страны с учетом выхода постановления о запрете на экспорт в том числе в страны, которые не вошли в список недружественных?".
"Вывоз с территории России в любую страну разрешен для продукции, которая включена в перечень, если такая продукция производится на территории РФ и имеет сертификат происхождения по форме СТ-1. Торгово-промышленные палаты начали выдавать такие сертификаты независимо от страны назначения. Таким образом, если поставляемая продукция произведена в России и соответствует критериям определения страны происхождения, экспортер может оформить сертификат СТ-1 и вывезти ее в любую страну", - объясняет РЭЦ.
Для экспорта в ЕАЭС импортированных товаров, которые попали под действие постановления №312 (о введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории РФ - ред.) необходимо получить разрешения соответствующего министерства. "Порядки выдачи разрешений должны утверждаться соответствующими федеральными органами исполнительной власти", - добавляет центр.
Также в РЭЦ
отмечают, что это же постановление "распространяется на все случаи фактического убытия товаров с территории России
после вступления в силу постановления, независимо от того, когда заключен контракт".
Вопросы о постановлении №313
"У нас есть заключенные действующие контракты, мы получили по ним предоплату и подписали обязательства по поставкам. Как быть в текущей ситуации?" - спрашивают экспортеры, ссылаясь на постановление №313 "О запрете на вывоз отдельных товаров в некоторые страны".
РЭЦ поясняет, что "введенные запретительные или ограничительные меры, если они приводят к нарушению поставок, могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором)".
Кроме того, в сложившихся условиях можно обратиться в Торгово-промышленную палату за оформлением сертификата о форс-мажорных обстоятельствах. В случае, если это прописано в договоре, наступление обстоятельств непреодолимой силы исключает ответственность за нарушение контрактных обязательств. При этом после прекращения форс-мажора и если контрагент сохраняет заинтересованность в их исполнении, контрактные обязательства могут быть выполнены в полном объеме.
При этом центр сообщает, что планирует во втором квартале 2022 года запустить сервис "Оформление сертификатов происхождения" на платформе "Мой экспорт", что позволит оказывать услугу по оформлению сертификатов происхождения СТ-1 через личный кабинет
"Навигатор РЭЦ" дополняется по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляется в соответствии с текущими изменениями. Вопросы можно задавать на официальном сайте РЭЦ, а также на официальных страничках в соцсетях. Большую часть ответов на вопросы, связанных с ограничениями, РЭЦ публикует в "Информационном бюллетене" по ограничительным мерам.