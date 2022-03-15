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Зеленский объявил о начале налоговой реформы на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Зеленский объявил о начале налоговой реформы на Украине
Зеленский объявил о начале налоговой реформы на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Зеленский объявил о начале налоговой реформы на Украине
Владимир Зеленский объявил о начале налоговой реформе на Украине, которая в том числе подразумевает добровольную уплату налога для малого бизнеса и прекращение... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T04:22
2022-03-15T04:22
в мире
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о начале налоговой реформе на Украине, которая в том числе подразумевает добровольную уплату налога для малого бизнеса и прекращение проверок бизнеса.По его словам, кабинет министров Украины согласовал пакет решений для поддержания экономики.Зеленский пообещал, что в дальнейшем подобные реформы продолжатся.Зеленский в понедельник объявил, что правительство Украины "получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина
04:22 15.03.2022
 
Зеленский объявил о начале налоговой реформы на Украине

Зеленский объявил о начале налоговой реформы на Украине и прекращении проверок бизнеса

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о начале налоговой реформе на Украине, которая в том числе подразумевает добровольную уплату налога для малого бизнеса и прекращение проверок бизнеса.
По его словам, кабинет министров Украины согласовал пакет решений для поддержания экономики.
"Кабинет министров Украины согласовал пакет решений для поддержания нашей экономики. Чтобы бизнес работал. Чтобы у людей была работа. Там, где безопасность это позволяет. Там, где люди к этому готовы. Первое. Мы начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и подоходного налога мы даем ставку в два процента от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, а это первая и вторая группы индивидуальных предпринимателей, мы ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете – платите, не можете – нет вопросов. Второе. Отмена регулирования бизнеса. Мы отменяем все проверки всех бизнесов, чтобы все работали нормально", - заявил Зеленский в ходе видеообращения, опубликованного в ночь на вторник.
Зеленский пообещал, что в дальнейшем подобные реформы продолжатся.
Зеленский в понедельник объявил, что правительство Украины "получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
00:16
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
 
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