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Поклонская назвала крымский референдум реализацией права на самоопределение - РИА Новости, 15.03.2022
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Поклонская назвала крымский референдум реализацией права на самоопределение
Поклонская назвала крымский референдум реализацией права на самоопределение - РИА Новости, 15.03.2022
Поклонская назвала крымский референдум реализацией права на самоопределение
Крымский референдум - это реализация неотъемлемого права на самоопределение в мирном русле, благодаря нему получилось сохранить мир и безопасность людей,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:26
2022-03-15T16:26
россия
наталья поклонская
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
республика крым
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крымский референдум - это реализация неотъемлемого права на самоопределение в мирном русле, благодаря нему получилось сохранить мир и безопасность людей, заявила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская."Завтра, 16 марта, будет годовщина крымского референдума... Это, наверное, реализация того неотъемлемого права на самоопределение в мирном русле. То, что получилось сделать, сохраняя мир и безопасность людей", - сказала она в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ.
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россия
республика крым
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россия, наталья поклонская, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), республика крым
16:26 15.03.2022
 
Поклонская назвала крымский референдум реализацией права на самоопределение

Поклонская назвала крымский референдум реализацией права на самоопределение в мирном русле

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Наталья Поклонская
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крымский референдум - это реализация неотъемлемого права на самоопределение в мирном русле, благодаря нему получилось сохранить мир и безопасность людей, заявила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.
"Завтра, 16 марта, будет годовщина крымского референдума... Это, наверное, реализация того неотъемлемого права на самоопределение в мирном русле. То, что получилось сделать, сохраняя мир и безопасность людей", - сказала она в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ.
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россотрудничество попросило ООН повлиять на Киев для открытия гумкоридоров
 
РоссияНаталья ПоклонскаяФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Республика Крым
 
 
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