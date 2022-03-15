https://ria.ru/20220315/referendum-1778292726.html

Поклонская назвала крымский референдум реализацией права на самоопределение

Поклонская назвала крымский референдум реализацией права на самоопределение - РИА Новости, 15.03.2022

Поклонская назвала крымский референдум реализацией права на самоопределение

Крымский референдум - это реализация неотъемлемого права на самоопределение в мирном русле, благодаря нему получилось сохранить мир и безопасность людей,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:26

2022-03-15T16:26

2022-03-15T16:26

россия

наталья поклонская

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

республика крым

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крымский референдум - это реализация неотъемлемого права на самоопределение в мирном русле, благодаря нему получилось сохранить мир и безопасность людей, заявила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская."Завтра, 16 марта, будет годовщина крымского референдума... Это, наверное, реализация того неотъемлемого права на самоопределение в мирном русле. То, что получилось сделать, сохраняя мир и безопасность людей", - сказала она в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ.

https://ria.ru/20220304/koridory-1776580202.html

россия

республика крым

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, наталья поклонская, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), республика крым