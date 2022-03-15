https://ria.ru/20220315/razgovor-1778234482.html

У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков

У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022

У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков

Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном нет в сегодняшнем графике президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:43

2022-03-15T12:43

2022-03-15T12:43

политика

россия

франция

владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном нет в сегодняшнем графике президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Мы не анонсируем традиционно телефонные разговоры. Сегодня пока таких планов нет, но, еще раз повторяю, когда будет, мы по факту вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах проведения телефонного разговора президентов России и Франции.

https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html

россия

франция

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков