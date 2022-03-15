https://ria.ru/20220315/razgovor-1778234482.html
У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков
У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022
У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков
Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном нет в сегодняшнем графике президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:43
2022-03-15T12:43
2022-03-15T12:43
политика
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном нет в сегодняшнем графике президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Мы не анонсируем традиционно телефонные разговоры. Сегодня пока таких планов нет, но, еще раз повторяю, когда будет, мы по факту вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах проведения телефонного разговора президентов России и Франции.
https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков
У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: у Путина нет в планах разговора с президентом Франции Макроном