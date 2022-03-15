Рейтинг@Mail.ru
У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/razgovor-1778234482.html
У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков
У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022
У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков
Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном нет в сегодняшнем графике президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:43
2022-03-15T12:43
политика
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном нет в сегодняшнем графике президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Мы не анонсируем традиционно телефонные разговоры. Сегодня пока таких планов нет, но, еще раз повторяю, когда будет, мы по факту вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах проведения телефонного разговора президентов России и Франции.
https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_cf0bbb6469f3b9d451bd4da6c72dcc9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков
12:43 15.03.2022
 
У Путина пока нет в планах разговора с Макроном, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: у Путина нет в планах разговора с президентом Франции Макроном

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном нет в сегодняшнем графике президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы не анонсируем традиционно телефонные разговоры. Сегодня пока таких планов нет, но, еще раз повторяю, когда будет, мы по факту вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах проведения телефонного разговора президентов России и Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
10:53
Макрон решил копировать Зеленского, пишет Daily Mail
 
ПолитикаРоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала