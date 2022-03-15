https://ria.ru/20220315/razgovor-1778184168.html

Советник Байдена добивается разговора с Патрушевым, сообщили СМИ

Советник Байдена добивается разговора с Патрушевым, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2022

Советник Байдена добивается разговора с Патрушевым, сообщили СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается проведения телефонного разговора с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T06:51

2022-03-15T06:51

2022-03-15T06:53

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается проведения телефонного разговора с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по ситуации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что Салливан хочет обсудить с Патрушевым якобы риск возможного применения Россией химического или биологического оружия на Украине. Советник президента США намерен в разговоре предостеречь Россию от таких действий.Вместе с тем, такой телефонный разговор еще не был запланирован, добавляет агентство.Американские власти ранее говорили, что Россия якобы может применить отравляющие вещества в рамках операции под "чужим флагом", но не привели никаких доказательств.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. По словам Конашенкова, ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. Как отметил Конашенков, по словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/smi-1778182161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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