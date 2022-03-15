06:51 15.03.2022 (обновлено: 06:53 15.03.2022)
Советник Байдена добивается разговора с Патрушевым, сообщили СМИ
Блумберг: советник Байдена Салливан добивается разговора с секретарем Совбеза Патрушевым
© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается проведения телефонного разговора с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по ситуации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Вместе с тем, такой телефонный разговор еще не был запланирован, добавляет агентство.
Американские власти ранее говорили, что Россия якобы может применить отравляющие вещества в рамках операции под "чужим флагом", но не привели никаких доказательств.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. По словам Конашенкова, ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. Как отметил Конашенков, по словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.